آيفون قابل للطي.. حلم يتأخر

كشفت تقارير موثوقة صادرة عن صحيفة "نيكي آسيا" اليابانية المتخصصة في أخبار التكنولوجيا وسلاسل الإمداد، أن شركة “آبل” تواجه عقبات هندسية أكثر تعقيداً من المتوقع في مراحل اختبار أول هاتف آيفون قابل للطي في تاريخها، مما قد يعرض موعد إطلاقه المخطط له في النصف الثاني من عام 2026 للتأجيل، بل ويُهدد بدفعه إلى مطلع عام 2027.

المشكلة في المِفصل

تتمحور التحديات الهندسية الرئيسية حول ثلاثة محاور: تطوير آلية المِفصل وهو الجزء المعدني المتحرك الذي يسمح للهاتف بالطي والفرد بسلاسة وضمان متانة الشاشة المرنة لتحمّل آلاف عمليات الطي دون أن تظهر عليها تجاعيد أو تلف، فضلاً عن صعوبة دمج مكونات أساسية كالبطارية والكاميرا وأجهزة الاستشعار داخل هيكل الهاتف ذي التصميم الجديد كلياً.

معدن سائل أم تيتانيوم؟

كشف مُسرّب معروف يُدعى "Fixed Focus Digital" أن آبل لم تحسم بعد اختيارها لمادة المِفصل، وهي تتأرجح بين خيارَين: المعدن السائل الذي يوفر متانة أعلى ويُقلل من ظهور التجاعيد على الشاشة، أو سبيكة التيتانيوم المطبوعة ثلاثياً والتي استخدمتها آبل سابقاً في بعض منتجاتها.

ويُتوقع أن تتخذ الشركة قرارها النهائي خلال مرحلة اختبار التحقق من الإنتاج بين يوليو وأوائل أغسطس المقبلَين وهو آخر موعد ممكن للبت في هذا الأمر إذا أرادت آبل الالتزام بجدول إطلاق الهاتف في 2026.

ضغط الوقت والتكلفة

صرّح مصدر مطلع على المفاوضات الجارية بأن "آبل وسلسلة التوريد تعملان في ظل جدول زمني مضغوط، والحلول الحالية غير كافية لإزالة التحدي الهندسي بشكل كامل... ويلزم مزيد من الوقت".

يضاف إلى ذلك أن مفاوضات التسعير مع شريك التجميع لم تُحسم بعد، وهو ما قد يُلقي بظلاله على جدول الإنتاج بشكل مستقل عن التحديات التقنية.

خطة الإنتاج الأولية

على الرغم من هذه العقبات، تُخطط آبل لإنتاج ما بين 7 و8 ملايين وحدة في المرحلة الأولى، وهو رقم يمثل أقل من 10% من إجمالي إنتاج آيفون، غير أن الهاتف يُعدّ المنتج الرئيسي المُراهَن عليه لإعادة إثارة الاهتمام بالخط الكامل من هواتف آيفون.

المواصفات المتوقعة

يُتوقع أن يأتي الهاتف على شكل كتاب يُفرد ليكشف عن شاشة داخلية بحجم 7.8 بوصة تقريباً قريبة من حجم آيباد ميني مع شاشة خارجية على الغلاف بحجم 5.5 بوصة، وكاميرتين خلفيتين وكاميرا أمامية واحدة، مع دمج بصمة الإصبع في زر الطاقة.

أما السُّمك، فقد يبلغ 4.5 ملم فحسب حين يكون مفروداً، وبين 9 و9.5 ملم حين يكون مطوياً.

السعر يُربك الجميع

تشير بيانات مسرّبة إلى أن آيفون Fold سيأتي بثلاث خيارات تخزين: 256 جيجابايت و512 جيجابايت وتيرابايت كامل، بأسعار تبدأ من نحو 2,320 دولاراً وتصل إلى قرابة 2,900 دولار في أعلى تكوين. وهذا يجعله من أغلى هواتف آيفون في التاريخ بفارق واسع.

آبل تصمت.. والسوق يترقب

لم تُصدر آبل حتى اللحظة أي تعليق رسمي على هذه التقارير، ولم تؤكد حتى وجود مشروع الهاتف القابل للطي أصلاً.

في المقابل، يرى المحللون أن هذا التأخير قد يمنح منافسيها كسامسونج وجوجل اللذَين يمتلكان سنوات من الخبرة في هذا السوق فرصةً لتعزيز مواقعهما، بينما يظل الجمهور التقني في حالة ترقب حذر لما ستُسفر عنه الأشهر المقبلة.