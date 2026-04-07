انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
00
س
:
00
د
:
00
ث
قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد وفاة والده | نجم الترجي يدرس اعتزال كرة القدم
طرد محمد الشناوي بعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا .. ما السبب
خاص | العثور على زجاجات خمور داخل دولاب التمريض بمستشفى النصر للتأمين .. صور
فتى 14 عاما وراء استبعاد ايطاليا من المشاركة في كأس العالم.. ماذا فعل؟
فخري لاكاي يتوج بجائزة رجل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
حمادة هلال يعلن إصابة والده بشلل نصفي .. التفاصيل الكاملة
مصطفى بكري : القيادة السياسية تدير الأزمة الاقتصادية بحكمة
بين السرية والحذر.. ترامب يؤكد استمرار المفاوضات مع إيران
ترقب عالمي لقرار ترامب .. البيت الأبيض يعلق على مقترح تمديد مهلة إيران
انتهاك للمقدسات.. مفتي الجمهورية يدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى
خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام سيراميكا
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

آيفون قابل للطي.. حلم يتأخر

آيفون
آيفون
احمد الشريف

كشفت تقارير موثوقة صادرة عن صحيفة "نيكي آسيا" اليابانية المتخصصة في أخبار التكنولوجيا وسلاسل الإمداد، أن شركة “آبل” تواجه عقبات هندسية أكثر تعقيداً من المتوقع في مراحل اختبار أول هاتف آيفون قابل للطي في تاريخها، مما قد يعرض موعد إطلاقه المخطط له في النصف الثاني من عام 2026 للتأجيل، بل ويُهدد بدفعه إلى مطلع عام 2027.

 المشكلة في المِفصل

تتمحور التحديات الهندسية الرئيسية حول ثلاثة محاور: تطوير آلية المِفصل وهو الجزء المعدني المتحرك الذي يسمح للهاتف بالطي والفرد بسلاسة وضمان متانة الشاشة المرنة لتحمّل آلاف عمليات الطي دون أن تظهر عليها تجاعيد أو تلف، فضلاً عن صعوبة دمج مكونات أساسية كالبطارية والكاميرا وأجهزة الاستشعار داخل هيكل الهاتف ذي التصميم الجديد كلياً.

معدن سائل أم تيتانيوم؟

كشف مُسرّب معروف يُدعى "Fixed Focus Digital" أن آبل لم تحسم بعد اختيارها لمادة المِفصل، وهي تتأرجح بين خيارَين: المعدن السائل الذي يوفر متانة أعلى ويُقلل من ظهور التجاعيد على الشاشة، أو سبيكة التيتانيوم المطبوعة ثلاثياً والتي استخدمتها آبل سابقاً في بعض منتجاتها. 

ويُتوقع أن تتخذ الشركة قرارها النهائي خلال مرحلة اختبار التحقق من الإنتاج بين يوليو وأوائل أغسطس المقبلَين وهو آخر موعد ممكن للبت في هذا الأمر إذا أرادت آبل الالتزام بجدول إطلاق الهاتف في 2026.

ضغط الوقت والتكلفة

صرّح مصدر مطلع على المفاوضات الجارية بأن "آبل وسلسلة التوريد تعملان في ظل جدول زمني مضغوط، والحلول الحالية غير كافية لإزالة التحدي الهندسي بشكل كامل... ويلزم مزيد من الوقت".

 يضاف إلى ذلك أن مفاوضات التسعير مع شريك التجميع لم تُحسم بعد، وهو ما قد يُلقي بظلاله على جدول الإنتاج بشكل مستقل عن التحديات التقنية.

 خطة الإنتاج الأولية

على الرغم من هذه العقبات، تُخطط آبل لإنتاج ما بين 7 و8 ملايين وحدة في المرحلة الأولى، وهو رقم يمثل أقل من 10% من إجمالي إنتاج آيفون، غير أن الهاتف يُعدّ المنتج الرئيسي المُراهَن عليه لإعادة إثارة الاهتمام بالخط الكامل من هواتف آيفون.

 المواصفات المتوقعة

يُتوقع أن يأتي الهاتف على شكل كتاب يُفرد ليكشف عن شاشة داخلية بحجم 7.8 بوصة تقريباً  قريبة من حجم آيباد ميني  مع شاشة خارجية على الغلاف بحجم 5.5 بوصة، وكاميرتين خلفيتين وكاميرا أمامية واحدة، مع دمج بصمة الإصبع في زر الطاقة. 

أما السُّمك، فقد يبلغ 4.5 ملم فحسب حين يكون مفروداً، وبين 9 و9.5 ملم حين يكون مطوياً.

 السعر يُربك الجميع

تشير بيانات مسرّبة إلى أن آيفون Fold سيأتي بثلاث خيارات تخزين: 256 جيجابايت و512 جيجابايت وتيرابايت كامل، بأسعار تبدأ من نحو 2,320 دولاراً وتصل إلى قرابة 2,900 دولار في أعلى تكوين. وهذا يجعله من أغلى هواتف آيفون في التاريخ بفارق واسع.

 آبل تصمت.. والسوق يترقب

لم تُصدر آبل حتى اللحظة أي تعليق رسمي على هذه التقارير، ولم تؤكد حتى وجود مشروع الهاتف القابل للطي أصلاً. 

في المقابل، يرى المحللون أن هذا التأخير قد يمنح منافسيها  كسامسونج وجوجل اللذَين يمتلكان سنوات من الخبرة في هذا السوق فرصةً لتعزيز مواقعهما، بينما يظل الجمهور التقني في حالة ترقب حذر لما ستُسفر عنه الأشهر المقبلة.

آيفون هاتف آيفون قابل للطي هاتف آيفون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترامب

بتوقيت مصر .. متى تنتهي مهلة ترامب للتوصل إلى اتفاق وقف الحرب ضد إيران؟

الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين

صرف معاشات 6 أشهر دفعة واحدة | قرار رسمي في الزراعيين لهذه المناسبة

طائرة يوم القيامة' الأمريكية

قبيل انتهاء مهلة ترامب.. إقلاع "طائرة يوم القيامة" الأمريكية يرفع حرارة التوتر مع إيران

مظهر شاهين

الأوقاف تحيل مظهر شاهين للتحقيق .. وتحظر الظهور الإعلامي بدون تصريح

سعر الدولار

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في مصر يوم الثلاثاء

الدبلوماسي محمد صفا

يضرب إيران بالنووي الليلة | دبلوماسي سابق يفضح خدعة ترامب بتحذير خطير

ضبط المتهم في المنوفية

ضبط نقاش تعدى على ابنتي شقيقه القصّر في المنوفية

من المأساة إلى الحقيقة|عودة ندى بعد 12 عاما من الاختطاف..وجارهم: زوج ابنة الخاطفة يكشف السر

من المأساة إلى الحقيقة | عودة ندى بعد 12 عاما اختطاف .. وجارهم: زوج ابنة الخاطفة كشف المستور

ترشيحاتنا

آيفون

آيفون قابل للطي.. حلم يتأخر

وكالة ناسا

بعثة أرتيميس 2 بناسا تكشف عن صورة استثنائية للقمر

أخبار السيارات

أخبار السيارات| أطلس الأوكرانية تتحدى الصخور.. وفورد متهمة بتضليل الجمهور

بالصور

الڤيب يرفع خطر بهذه الأنواع من السرطان.. احذرها

التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم
التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم
التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم

نبات السدر سر الجمال الطبيعى.. اعرفى فوائده المذهلة للشعر والبشرة

فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة

هل تسبب السجائر الإلكترونية السرطان؟ دراسة علمية تثير القلق

علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان

لو مش بتحب الفسيخ والرنجة.. بديل شهى في شم النسيم وغني بالفوائد

السردين
السردين
السردين

فيديو

ابنة شقيقة صباح

تحرك إنساني لافت.. الداخلية تتهي أزمة ابنة شقيقة الفنانة صباح في مصر

لغز طفل الإسكندرية

أنت جايب الطفل دا منين؟.. القصة الحقيقية لاختطـ ـاف الطفل زين بالإسكندرية

صـــ.ـاروخ وردي على تـ.ـل أبيــ.ـب

الحرس الثوري يطلق صـــ.ـاروخا ورديا على تـ.ـل أبيــ.ـب بعد نداء طفلة إيرانية

هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد

بشكل ساخر| هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد.. والفنانة ترد بشكل غير متوقع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

المزيد