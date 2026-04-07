فخري لاكاي يتوج بجائزة رجل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

توج فخري لاكاي نجم فريق سيراميكا كليوباترا بجائزة رجل المباراة بعد الأداء المميز الذي قدمه اليوم الثلاثاء أمام الأهلي على استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

افتتح لاكاي التسجيل لفريقه في الدقيقة 40 مستغلاً خطأ حارس الأهلي مصطفى شوبير، مانحًا سيراميكا الأفضلية قبل نهاية الشوط الأول. هذا الهدف المميز كان العامل الأبرز في تتويجه بجائزة رجل المباراة، حيث أظهر خلال اللقاء ذكاء هجوميًا وقدرة على استغلال الفرص الحاسمة.

رغم تقدم سيراميكا، كثّف الأهلي ضغطه في الشوط الثاني بحثًا عن هدف التعادل، ونجح ياسر إبراهيم في الدقيقة 81 في إعادة المباراة إلى نقطة البداية بعد متابعة كرة داخل منطقة الجزاء، ليحصد الفريق الأحمر نقطة ثمينة في بداية مرحلة التتويج.

اعتمد سيراميكا على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة السريعة، محاولًا الحفاظ على تقدمه، بينما فرض الأهلي سيطرته على مجريات اللعب دون أن ينجح في التقدم أكثر.

وشهدت الدقائق الأخيرة جدلًا تحكيميًا بعد رفض الحكم محمد وفا احتساب ركلة جزاء للأهلي إثر اصطدام الكرة بيد أحد مدافعي سيراميكا، وهو القرار الذي أثار التوتر على أرض الملعب.

خاض الأهلي 21 مباراة في الدوري حتى الآن، جمع خلالها 41 نقطة من 11 فوز و8 تعادلات وهزيمتين، وسجل لاعبوه 34 هدفًا وتلقت شباكه 20 هدفًا، بينما خاض سيراميكا 21 مباراة، حقق الفوز في 11 وتعادل في 6 وخسر 4، وسجل 30 هدفًا وتلقت شباكه 17 هدفًا.

