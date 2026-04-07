أذكار بعد صلاة الفجر حتى الشروق .. امسح ذنوبك في دقائق معدودة
تناقض مُفاجئ .. مكتب نتنياهو ينفي شمول لبنان في وقف إطلاق النار مع إيران
الموت لأمريكا وإسرائيل والمُساومين.. مظاهرات في طهران بعد وقف إطلاق النار | شاهد
اكتشاف ضخم في البحر المتوسط| 2 تريليون قدم مكعب من الغاز تفتح آفاقًا واسعة للاقتصاد المصري.. وخبير يكشف المكاسب
الزمالك يطلق «تطبيق الجماهير» خلال ساعات .. ومزايا حصرية تنتظر المُشجعين
هل يجوز الجمع بين قضاء رمضان وصيام الست من شوال؟.. الحكم الشرعي الكامل
وسيط بين الأطراف.. خبير: باكستان تُعد دولة مقبولة لدى عدة أطراف نظرًا لعلاقاتها الجيدة والمُتشعبة
آخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية والآسيوبة في مصر اليوم
ترامب: الاتفاق مع إيران انتصار كامل ومطلق للولايات المتحدة
«توروب» وأوضة اللبس.. ناقد رياضي يوضح سبب تراجع مستوى الأهلي
مفاجأة.. النسخة الفارسية من خطة وقف الحرب في إيران تختلف عن «الإنجليزية» بشأن اليورانيوم
البيت الأبيض: وقف إطلاق النار مع إيران انتصار أمريكي تاريخي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فخري لاكاي يتوج بجائزة رجل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

فخري لاكاي
فخري لاكاي
محمد سمير

توج فخري لاكاي نجم فريق سيراميكا كليوباترا بجائزة رجل المباراة بعد الأداء المميز الذي قدمه اليوم الثلاثاء أمام الأهلي على استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

افتتح لاكاي التسجيل لفريقه في الدقيقة 40 مستغلاً خطأ حارس الأهلي مصطفى شوبير، مانحًا سيراميكا الأفضلية قبل نهاية الشوط الأول. هذا الهدف المميز كان العامل الأبرز في تتويجه بجائزة رجل المباراة، حيث أظهر خلال اللقاء ذكاء هجوميًا وقدرة على استغلال الفرص الحاسمة.

رغم تقدم سيراميكا، كثّف الأهلي ضغطه في الشوط الثاني بحثًا عن هدف التعادل، ونجح ياسر إبراهيم في الدقيقة 81 في إعادة المباراة إلى نقطة البداية بعد متابعة كرة داخل منطقة الجزاء، ليحصد الفريق الأحمر نقطة ثمينة في بداية مرحلة التتويج.

اعتمد سيراميكا على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة السريعة، محاولًا الحفاظ على تقدمه، بينما فرض الأهلي سيطرته على مجريات اللعب دون أن ينجح في التقدم أكثر.
وشهدت الدقائق الأخيرة جدلًا تحكيميًا بعد رفض الحكم محمد وفا احتساب ركلة جزاء للأهلي إثر اصطدام الكرة بيد أحد مدافعي سيراميكا، وهو القرار الذي أثار التوتر على أرض الملعب.

خاض الأهلي 21 مباراة في الدوري حتى الآن، جمع خلالها 41 نقطة من 11 فوز و8 تعادلات وهزيمتين، وسجل لاعبوه 34 هدفًا وتلقت شباكه 20 هدفًا، بينما خاض سيراميكا 21 مباراة، حقق الفوز في 11 وتعادل في 6 وخسر 4، وسجل 30 هدفًا وتلقت شباكه 17 هدفًا.
 

فخري لاكاي رجل مباراة الأهلي وسيراميكا الأهلي وسيراميكا الأهلي سيراميكا

طريقة عمل الفراخ بالبصل في الطاسة زي المطاعم بخطوات سهلة وطعم شهي في البيت
طريقة عمل الفراخ بالبصل في الطاسة زي المطاعم بخطوات سهلة وطعم شهي في البيت
طريقة عمل الفراخ بالبصل في الطاسة زي المطاعم بخطوات سهلة وطعم شهي في البيت

طعم مميز وسهل التحضير
طعم مميز وسهل التحضير
طعم مميز وسهل التحضير

لماذا يعتبر سرطان البنكرياس من أخطر أنواع السرطان؟
لماذا يعتبر سرطان البنكرياس من أخطر أنواع السرطان؟
لماذا يعتبر سرطان البنكرياس من أخطر أنواع السرطان؟

هل يمكن علاج السكري بالرياضة؟
هل يمكن علاج السكري بالرياضة؟
هل يمكن علاج السكري بالرياضة؟

