قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أذكار بعد صلاة الفجر حتى الشروق .. امسح ذنوبك في دقائق معدودة
تناقض مُفاجئ .. مكتب نتنياهو ينفي شمول لبنان في وقف إطلاق النار مع إيران
الموت لأمريكا وإسرائيل والمُساومين.. مظاهرات في طهران بعد وقف إطلاق النار | شاهد
اكتشاف ضخم في البحر المتوسط| 2 تريليون قدم مكعب من الغاز تفتح آفاقًا واسعة للاقتصاد المصري.. وخبير يكشف المكاسب
الزمالك يطلق «تطبيق الجماهير» خلال ساعات .. ومزايا حصرية تنتظر المُشجعين
هل يجوز الجمع بين قضاء رمضان وصيام الست من شوال؟.. الحكم الشرعي الكامل
وسيط بين الأطراف.. خبير: باكستان تُعد دولة مقبولة لدى عدة أطراف نظرًا لعلاقاتها الجيدة والمُتشعبة
آخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية والآسيوبة في مصر اليوم
ترامب: الاتفاق مع إيران انتصار كامل ومطلق للولايات المتحدة
«توروب» وأوضة اللبس.. ناقد رياضي يوضح سبب تراجع مستوى الأهلي
مفاجأة.. النسخة الفارسية من خطة وقف الحرب في إيران تختلف عن «الإنجليزية» بشأن اليورانيوم
البيت الأبيض: وقف إطلاق النار مع إيران انتصار أمريكي تاريخي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد تعثر الأهلي .. ترتيب الدوري المصري في مرحلة الصراع على اللقب

ترتيب الدوري
ترتيب الدوري
محمد سمير

واصلت منافسات مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز إثارة وتشويقاً بعد تعادل فريق الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم، الثلاثاء، على استاد المقاولون العرب ضمن الجولة الأولى من مرحلة التتويج.

بدأت المباراة بحذر من كلا الفريقين قبل أن ينجح فخري لاكاي في تسجيل الهدف الأول لسيراميكا في الدقيقة 41 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، حاول مصطفى شوبير حارس الأهلي التصدي لها دون جدوى لتسكن الشباك.

وعاد الأهلي في الشوط الثاني ليُدرك التعادل في الدقيقة 82، بعد عرضية متقنة من أشرف بن شرقي داخل منطقة الجزاء وصلت إلى ياسر إبراهيم الذي أسكن الكرة في الشباك، ليحصد فريقه نقطة ثمينة في بداية مشوار مرحلة التتويج.

ترتيب مجموعة التتويج بعد الجولة الأولى

جاء ترتيب مجموعة التتويج في الدوري المصري الممتاز بعد الجولة الأولى على النحو التالي:
    1.    الزمالك – 46 نقطة
    2.    بيراميدز – 43 نقطة
    3.    الأهلي – 41 نقطة
    4.    سيراميكا – 39 نقطة
    5.    إنبي – 33 نقطة
    6.    المصري – 32 نقطة
    7.    سموحة – 31 نقطة

هذا التعادل يعزز الصراع على القمة ويترك الباب مفتوحاً أمام المنافسين على حصد لقب الدوري في الأسابيع المقبلة.

وخاض الأهلي حتى الآن 21 مباراة في الدوري، جمع خلالها 41 نقطة من 11 فوز و8 تعادلات وهزيمتين، وسجل لاعبوه 34 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً.

في المقابل، لعب سيراميكا 21 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل في 6، وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً.
 

الأهلي ترتيب الدوري المصري ترتيب مجموعة التتويج بعد الجولة الأولى الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترامب

بتوقيت مصر .. متى تنتهي مهلة ترامب للتوصل إلى اتفاق وقف الحرب ضد إيران؟

طائرة يوم القيامة' الأمريكية

قبيل انتهاء مهلة ترامب.. إقلاع "طائرة يوم القيامة" الأمريكية يرفع حرارة التوتر مع إيران

سعر الدولار

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في مصر يوم الثلاثاء

من المأساة إلى الحقيقة|عودة ندى بعد 12 عاما من الاختطاف..وجارهم: زوج ابنة الخاطفة يكشف السر

من المأساة إلى الحقيقة | عودة ندى بعد 12 عاما اختطاف .. وجارهم: زوج ابنة الخاطفة كشف المستور

سعر الدولار في مصر الآن

آخر تحديثات .. سعر الدولار في مصر الآن

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

الارصاد

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية غدا.. أمطار رعدية ونشاط للرياح المثيرة للأتربة

محمد الشناوي

طرد محمد الشناوي بعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا .. ما السبب

ترشيحاتنا

الفنان شريف الشعشاعي

شريف الشعشاعي: أحلم بتجسيد شخصية «الشاب الشعبي» بصورة صادقة وقريبة من الناس | خاص

رانيا محمود ياسين

رانيا محمود ياسين تعلق على دخول مشاهير السوشيال ميديا للتمثيل lخاص

مسلسل "الفرنساوي"

طرح البرومو التشويقي الثاني لمسلسل الفرنساوي استعدادا لعرضه قريبا

بالصور

طريقة عمل الفراخ بالبصل في الطاسة زي المطاعم .. بخطوات سهلة وطعم شهي في البيت

طريقة عمل الفراخ بالبصل في الطاسة زي المطاعم بخطوات سهلة وطعم شهي في البيت
طريقة عمل الفراخ بالبصل في الطاسة زي المطاعم بخطوات سهلة وطعم شهي في البيت
طريقة عمل الفراخ بالبصل في الطاسة زي المطاعم بخطوات سهلة وطعم شهي في البيت

طريقة عمل سلطة الرنجة.. طعم مميز وسهل التحضير

طعم مميز وسهل التحضير
طعم مميز وسهل التحضير
طعم مميز وسهل التحضير

بعد وفاة الأمير فيليب به.. نصائح لكشف عوامل تزيد خطر الإصابة بسرطان البنكرياس

لماذا يعتبر سرطان البنكرياس من أخطر أنواع السرطان؟
لماذا يعتبر سرطان البنكرياس من أخطر أنواع السرطان؟
لماذا يعتبر سرطان البنكرياس من أخطر أنواع السرطان؟

هل يمكن عكس مرض السكري من النوع الثاني؟.. تغييرات بسيطة في نمط الحياة قد تُحدث الفرق

هل يمكن علاج السكري بالرياضة؟
هل يمكن علاج السكري بالرياضة؟
هل يمكن علاج السكري بالرياضة؟

فيديو

كلمة السر شابوه

كلمة السر شابوه.. فنان يكشف سر العبارة الشهيرة وسبب غيابه ويفتح كواليس عمله الجديد

مصطفى شعبان

بعد 15 عاما.. حقيقة عودة مصطفى شعبان لـ الزوجة الرابعة 2 في رمضان 2027

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

المزيد