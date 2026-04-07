انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
00
س
:
00
د
:
00
ث
بعد وفاة والده | نجم الترجي يدرس اعتزال كرة القدم
طرد محمد الشناوي بعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا .. ما السبب
خاص | العثور على زجاجات خمور داخل دولاب التمريض بمستشفى النصر للتأمين .. صور
فتى 14 عاما وراء استبعاد ايطاليا من المشاركة في كأس العالم.. ماذا فعل؟
فخري لاكاي يتوج بجائزة رجل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
حمادة هلال يعلن إصابة والده بشلل نصفي .. التفاصيل الكاملة
مصطفى بكري : القيادة السياسية تدير الأزمة الاقتصادية بحكمة
بين السرية والحذر.. ترامب يؤكد استمرار المفاوضات مع إيران
ترقب عالمي لقرار ترامب .. البيت الأبيض يعلق على مقترح تمديد مهلة إيران
انتهاك للمقدسات.. مفتي الجمهورية يدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى
خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام سيراميكا
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

وزيرة الثقافة تُشعل حراكًا فنيًا مزدوجًا | المسرح القومي يستعد لدورته الـ19.. و«السينما تيك» يعود إلى الواجهة

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
جمال عاشور

في مشهد يعكس توجهًا واضحًا نحو استعادة القوة الناعمة المصرية وتفعيل أدواتها، تواصل وزارة الثقافة تحركاتها المكثفة لإعادة ترتيب المشهدين المسرحي والسينمائي، عبر مسارين متوازيين يجمعان بين دعم الفعاليات الكبرى وإحياء المشروعات المؤجلة، بما يعكس رؤية شاملة تستهدف بناء بنية ثقافية أكثر تأثيرًا وانتشارًا.

في هذا السياق، عقدت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، سلسلة من اللقاءات المهمة مع رموز العمل الثقافي والفني، على رأسهم الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، إلى جانب وفد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، في إطار متابعة الاستعدادات الجارية لعدد من الفعاليات والمشروعات الثقافية البارزة.

وخلال لقائها مع الفنان محمد رياض، ناقشت الوزيرة التحضيرات الخاصة بالدورة التاسعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، الذي يُعد أحد أبرز المنصات السنوية للاحتفاء بالحركة المسرحية في مصر منذ انطلاقه عام 2006.

وأكدت وزيرة الثقافة أن المهرجان يمثل ركيزة أساسية لدعم المبدعين في مختلف عناصر العملية المسرحية، سواء في التمثيل أو الإخراج أو التأليف، مشددة على أهمية تطويره بما يواكب التحولات الراهنة في المشهد الثقافي.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على وضع إطار متكامل للشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز رعاية المهرجانات الثقافية والفنية، بما يضمن توفير موارد إضافية تساهم في الارتقاء بمستوى التنظيم والإنتاج، لافتة إلى أن اللائحة الجديدة ستتضمن ضوابط مالية وإدارية وقانونية واضحة، تضمن تحقيق التوازن بين الدعم المؤسسي والاستقلال الإبداعي.

من جانبه، كشف الفنان محمد رياض عن ملامح الدورة الجديدة، مؤكدًا أن فعاليات المهرجان ستقام في القاهرة، مع امتدادها إلى إحدى المحافظات، حيث تم اختيار محافظة أسوان لتكون نافذة جديدة للمهرجان هذا العام.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية تستهدف نشر الثقافة المسرحية خارج العاصمة، وفتح المجال أمام المواهب الشابة في الأقاليم للتعبير عن أنفسهم والمشاركة في الفعاليات الفنية الكبرى.

وفي سياق موازٍ، استقبلت وزيرة الثقافة وفد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، حيث تم بحث الاستعدادات النهائية لانطلاق الدورة العاشرة للمهرجان، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 20 إلى 25 أبريل الجاري، بمشاركة واسعة من صناع السينما من مختلف دول العالم.

وخلال اللقاء، وجّه السيناريست محمد عبد الخالق، رئيس المهرجان، الشكر للوزارة على دعمها المتواصل، مؤكدًا أن الدورة الجديدة ستشهد مشاركة أفلام من 33 دولة، تتناول قضايا المرأة المعاصرة من زوايا متعددة، بما يعكس تنوع التجارب الإنسانية والثقافية.

وأضاف أن المهرجان لا يقتصر على عرض الأفلام فقط، بل يسعى إلى ترسيخ الهوية المصرية وتعزيز حضور المرأة في صناعة السينما، مستلهمًا تجربة الرائدات اللاتي أسهمن في تأسيس السينما المصرية.

وشهد اللقاء حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم المخرج يسري نصر الله، والسفيرة ميرفت التلاوي، رئيس مجلس أمناء المهرجان، والدكتورة عزة كامل، نائب رئيس المجلس، إلى جانب الكاتب الصحفي حسن أبو العلا، مدير المهرجان، حيث دار نقاش موسع حول أهمية خروج المهرجان بصورة تليق بمكانة مصر الثقافية، وتعكس دورها الريادي في دعم قضايا المرأة.

وأكدت وزيرة الثقافة خلال اللقاء اهتمام الدولة بدعم صناعة السينما، خاصة تلك التي تتناول قضايا المرأة، مشيرة إلى أن هذا الدعم يأتي في إطار رؤية أوسع لتعزيز التنوع الثقافي وإبراز النماذج الإبداعية النسائية، التي تمثل ركيزة أساسية في تطوير الصناعة السينمائية.

ومن جانبها، أعربت السفيرة ميرفت التلاوي عن تقديرها للدور الذي تقوم به وزارة الثقافة في مواجهة مظاهر التراجع الثقافي، مؤكدة أن دعم الفنون الجادة يمثل أحد أهم أدوات بناء الوعي المجتمعي.

ولم تقتصر المناقشات على الفعاليات الجارية، بل امتدت لتشمل واحدًا من أبرز المشروعات المؤجلة في تاريخ السينما المصرية، وهو مشروع أرشيف السينما المعروف باسم «السينما تيك»، حيث دار حوار معمق بين وزيرة الثقافة والمخرج يسري نصر الله حول التحديات التي واجهت المشروع على مدار نحو عقدين من الزمن، وأسباب تعثره رغم أهميته الكبيرة في حفظ التراث السينمائي المصري.

وفي لقاء لاحق مع المخرج مجدي أحمد علي، واصلت الوزيرة بحث سبل إحياء المشروع، مؤكدة أن «السينما تيك» يمثل أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة، لما له من دور محوري في توثيق الذاكرة البصرية المصرية، وحماية الأرشيف السينمائي من الضياع.

وأوضحت أن الوزارة بدأت بالفعل اتخاذ خطوات عملية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف وضع المشروع على مسار التنفيذ، بما يضمن خروجه إلى النور في أقرب وقت ممكن، ليصبح منصة متكاملة لحفظ وعرض التراث السينمائي، ودعم الباحثين والمهتمين بتاريخ الفن السابع في مصر.

وتؤكد وزارة الثقافة سعيها لإحداث نقلة نوعية في إدارة المشهد الثقافي، عبر الجمع بين دعم الفعاليات الحية، وإحياء المشروعات الاستراتيجية، في محاولة لاستعادة الدور الريادي لمصر كقوة ثقافية مؤثرة في محيطها العربي والدولي.

القوة الناعمة المصرية وزارة الثقافة الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة رموز العمل الثقافي والفني

ترامب

بتوقيت مصر .. متى تنتهي مهلة ترامب للتوصل إلى اتفاق وقف الحرب ضد إيران؟

الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين

صرف معاشات 6 أشهر دفعة واحدة | قرار رسمي في الزراعيين لهذه المناسبة

طائرة يوم القيامة' الأمريكية

قبيل انتهاء مهلة ترامب.. إقلاع "طائرة يوم القيامة" الأمريكية يرفع حرارة التوتر مع إيران

مظهر شاهين

الأوقاف تحيل مظهر شاهين للتحقيق .. وتحظر الظهور الإعلامي بدون تصريح

سعر الدولار

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في مصر يوم الثلاثاء

الدبلوماسي محمد صفا

يضرب إيران بالنووي الليلة | دبلوماسي سابق يفضح خدعة ترامب بتحذير خطير

ضبط المتهم في المنوفية

ضبط نقاش تعدى على ابنتي شقيقه القصّر في المنوفية

من المأساة إلى الحقيقة|عودة ندى بعد 12 عاما من الاختطاف..وجارهم: زوج ابنة الخاطفة يكشف السر

من المأساة إلى الحقيقة | عودة ندى بعد 12 عاما اختطاف .. وجارهم: زوج ابنة الخاطفة كشف المستور

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

كيف تتفنن في التماس العذر للآخرين وتحقق النضج الإنساني؟.. خالد الجندي يوضح

المؤتمر الدولي العاشر لكلية العلوم للبنين بالقاهرة جامعة الأزهر

ننشر توصيات المؤتمر الدولي العاشر لكلية العلوم للبنين بالقاهرة جامعة الأزهر

مديرة مرصد الأزهر

مديرة مرصد الأزهر: المنهج الأزهري الوسطي يعزز التسامح والتعايش السلمي

بالصور

الڤيب يرفع خطر بهذه الأنواع من السرطان.. احذرها

التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم
التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم
التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم

نبات السدر سر الجمال الطبيعى.. اعرفى فوائده المذهلة للشعر والبشرة

فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة

هل تسبب السجائر الإلكترونية السرطان؟ دراسة علمية تثير القلق

علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان

لو مش بتحب الفسيخ والرنجة.. بديل شهى في شم النسيم وغني بالفوائد

السردين
السردين
السردين

فيديو

ابنة شقيقة صباح

تحرك إنساني لافت.. الداخلية تتهي أزمة ابنة شقيقة الفنانة صباح في مصر

لغز طفل الإسكندرية

أنت جايب الطفل دا منين؟.. القصة الحقيقية لاختطـ ـاف الطفل زين بالإسكندرية

صـــ.ـاروخ وردي على تـ.ـل أبيــ.ـب

الحرس الثوري يطلق صـــ.ـاروخا ورديا على تـ.ـل أبيــ.ـب بعد نداء طفلة إيرانية

هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد

بشكل ساخر| هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد.. والفنانة ترد بشكل غير متوقع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

المزيد