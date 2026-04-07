بتجوع كتير.. اكتشف أسباب الجوع المستمر

الجوع المستمر بسبب العادات وأنماط الحياة

أحيانًا، قد تكون عاداتنا أو سلوكياتنا الغذائية هي السبب وراء الشهية المستمرة التي لا تشبع.

اليكم أهم أسباب الجوع المستمر وفقا لما ذكره موقع medparkhospital.

اتبع نظامًا غذائيًا منخفض البروتين وعالي الكربوهيدرات المكررة حيث يُعد البروتين أحد المغذيات الكبرى (إلى جانب الكربوهيدرات والدهون).

و يوفر تناول هذه المغذيات الكبرى في وجبة واحدة الطاقة ويمنحك شعورًا بالشبع ومع ذلك، فإن اتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات أو الكربوهيدرات المكررة مع نقص الألياف وقليل البروتين أو الدهون قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في مستوى السكر في الدم، والذي ينخفض ​​بسرعة بعد فترة وجيزة، مما يُسبب الشعور بالجوع مجددًا.



نقص الدهون الصحية في النظام الغذائي: يتجنب الكثيرون تناول الدهون ظنًا منهم أنها تؤدي إلى السمنة.

الدهون عنصر غذائي أساسي: يؤدي اتباع نظام غذائي خالٍ من الدهون أو قليل الدهون إلى نقص الدهون الصحية، مما يدفعك إلى الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والسكريات كبديل.

نقص الألياف الغذائية.

تتمدد الألياف في المعدة، لذا فهي تلعب دورًا في كبح الجوع وتناول كمية كافية من الألياف يساعدك على الشعور بالشبع بشكل أسرع.



عدم شرب كمية كافية من الماء: عندما تشعر بالجوع، قد لا يكون ذلك جوعاً حقيقياً بل عطشاً وشرب الماء بانتظام طوال اليوم يمنع الجفاف والشعور بالجوع.



المشتتات: تناول الطعام بلا وعي، أثناء مشاهدة فيلم أو مسلسل أو فيديو مثلاً، يجعلك غافلاً عما تأكله أو كميته وقد تدرك لا شعورياً أنك أكلت شيئاً، لكن عقلك لا يسجل ذلك ولا يشعر بالشبع يجعلك تناول الطعام بلا وعي تشعر بأنك لا تحصل على ما يكفي لتلبية احتياجاتك.



قلة النوم : عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يزيد من هرمون الجريلين، وهو هرمون الجوع الذي يُفرز في المعدة.

الشعور بالجوع المستمر بسبب حالات طبية

قد ينتج الشعور بالجوع المستمر عن أمراض أو حالات صحية، بما في ذلك:

داء السكري من النوع الأول ويعاني مرضى السكري من النوع الأول من نقص الأنسولين اللازم لنقل الجلوكوز إلى الخلايا، مما يؤدي إلى نقص الجلوكوز الخلوي.

لا يستطيع الجلوكوز دخول الخلايا، فيبقى في مجرى الدم، ويتسرب مع البول في النهاية، يحتاج الجسم إلى المزيد من الطعام.



نقص سكر الدم: ينتج انخفاض مستوى السكر في الدم عن أدوية السكري وعادةً ما يعاني المرضى المصابون بانخفاض مستوى السكر في الدم من التشوش الذهني، وتلعثم الكلام، وصعوبة المشي.

مشاكل الغدة الدرقية.

تُنتج الغدة الدرقية هرمونات تتحكم في معدل الأيض في الجسم و فرط نشاط الغدة الدرقية أويسبب فرط نشاط الغدة الدرقية سرعة ضربات القلب والتعرق المفرط وضعف العضلات ، والعطش رغم شرب الماء.

تحت الضغط وعند التعرض للتوتر أو نوبات القلق ، يفرز الجسم هرمون الكورتيزول الذي يسبب الجوع ومن المرجح أن يتناول الأشخاص الذين يعانون من التوتر أطعمة غنية بالسكريات والدهون.



الشعور بالجوع عملية طبيعية عندما يحتاج الجسم إلى المزيد من الطاقة و قد تشعر بالجوع بعد ساعتين أو ثلاث ساعات من الصيام ومع ذلك، إذا كنت تعاني من جوع مستمر لا يعود إلى جوع حقيقي أو صيام، فمن الضروري تحديد الأسباب الجذرية وإيجاد حلول لمنع الإفراط في تناول الطعام.

