بعد اجتماعه مع جوهر نبيل.. اللواء أحمد ناصر يكشف تفاصيل استعداد مصر لدورة الألعاب الأفريقية

أشاد اللواء أحمد ناصر، رئيس اتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية «الأوكسا»، بالنتائج المثمرة للاجتماع الذي عقده مع الكابتن جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بحضور الدكتور عماد البناني أمين عام الأوكسا والدكتورة ندا مشعل المدير التنفيذي للأوكسا؛ وذلك لبحث الاستعدادات المكثفة لاستضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027.



وثمن اللواء أحمد ناصر، علي الجهود الكبيرة التي يبذلها وزير الشباب والرياضة في هذا الإطار، مؤكدًا أن ما يتم على أرض الواقع يعكس رؤية تنظيمية احترافية وحرصًا واضحًا على إخراج البطولة بصورة تليق بمكانة مصر القارية، وما تمتلكه من إمكانيات بشرية وبنية تحتية حديثة قادرة على استضافة كبريات الأحداث الرياضية.

وأكد اللواء أحمد ناصر ، أن مصر ستنظم دورة العاب أفريقية ٢٠٢٧ غير مسبوقة لاعتبارات عديدة ومنها التحركات السريعة والمتابعة الدقيقة من جانب وزارة الشباب والرياضة والتي تعكس جدية الدولة المصرية صاحبة اكبر بنية تحتية رياضية في افريقيا واكبر عدد من القادة والفنيين من الاتحادات الرياضية في تنظيم نسخة استثنائية من الألعاب الأفريقية، مشيرًا إلى أن التنسيق القائم بين مختلف الجهات المعنية يسير وفق أعلى المعايير الدولية والجميع على قلب رجل واحد لإنجاح هذه المهمة.

وأوضح أن ما تم استعراضه خلال الاجتماع من ترتيبات لوجستية وتنظيمية، يعكس مستوى متقدمًا من الجاهزية، ويبشر بتنظيم بطولة ستكون الأفضل في تاريخ الدورات الأفريقية والدورة تلقى تعاون كبير من الاتحادات الأفريقية للرياضات المختلفة واتحاداتها الدولية الاولمبية والغير اولمبية وتؤكد وضع مصر المتميز على خريطة استضافة الأحداث العالمية.

وأضاف رئيس «الأوكسا» أن دورة الألعاب الأفريقية تمثل إحدى أهم أدوات القوة الناعمة في القارة، حيث تسهم في تعزيز العلاقات بين الدول الأفريقية وترسيخ أواصر التعاون والتقارب بين الشعوب، لافتًا إلى أن استضافة مصر لهذا الحدث الكبير ستزيد من تعزيز مكانتها كدولة رائدة في دعم الرياضة الأفريقية.

وشدد ناصر على ان جميع الشركاء لتنظيم الدورة علي ثقه كاملة في قدرة مصر بتنظيم بطولة متميزة تليق باسمها وتاريخها، مؤكدًا أن الدعم الكبير من القيادة السياسية هو دافع لبطولة غير مسبوقة ، إلى جانب الجهد الواضح لوزارة الشباب والرياضة، والذي يمثل ركيزة أساسية لنجاح هذه النسخة من الألعاب، وخروجها بصورة مشرفة تعكس الوجه الحضاري للدولة المصرية.