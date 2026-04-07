دعاء من القلب.. حسين الجسمي يساند بلاده بكلمات مؤثرة

حرص الفنان الإماراتي حسين الجسمي على دعم دول الخليج، داعيًا إلى الحماية والسلام خلال الفترة الحالية مع احتمالية تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

وكتب الجسمي عبر حسابه الرسمي على إكس:

"اللهم يا قوي يا جبار يا عزيز، احفظ بلادنا بعزّك الذي لا يُغلب، واكفنا شرّ كل معتدٍ، وردّ كيدهم في نحورهم وردعهم ردًّا عظيماً"

وتابع في دعائه:"اللهم ثبّت جنودنا، وسدّد رميهم، واجعل بأسهم شديدًا على من عادانا، واحرس أوطاننا بعينك التي لا تنام... يا رب أعنّا ولا تُعِن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا"

مهلة ترامب

ودخلت مهلة الرئيس الامريكي دونالد ترامب، لإيران، ساعاتها الحاسمة، وسط غارات عنيفة الثلاثاء في مناطق متفرقة بإيران، استهدفت جسورا ومنشآت للبنية التحتية.

تهديد جديد لترامب

وكتب ترامب قبل ساعة اليوم على موقع «تروث ميديا»: «ستموت حضارة بأكملها الليلة، ولن تعود أبدًا. لا أريد ذلك، لكنه على الأرجح سيحدث، مع ذلك، الآن وقد تحقق التغيير الجذري والشامل للنظام، حيث تسود عقول مختلفة، أكثر ذكاءً، وأقل تطرفًا، فربما يحدث شيء رائع ثوري، من يدري؟ سنعرف ذلك الليلة، في واحدة من أهم اللحظات في تاريخ العالم الطويل والمعقد. 47 عامًا من الابتزاز والفساد والموت ستنتهي أخيرًا. بارك الله شعب إيران العظيم!».