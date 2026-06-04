النيل للطيران تواصل التوسع والتحديث لدعم تشغيل أسطولها الإقليمي الدولي

تواصل النيل للطيران تنفيذ استراتيجية نمو متكاملة ترتكز على تحديث أسطولها الجوي بأحدث طرازات الطائرات، والتوسع في شبكة وجهاتها، وتطوير منظومتها الرقمية، بما يعزز كفاءتها التشغيلية ويرتقي بتجربة السفر لعملائها في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

وفي هذا الإطار، أعلنت الشركة توسيع نطاق استخدام بوابة NDCX التابعة لشركة أماديوس، في خطوة تعكس مكانة النيل للطيران كإحدى أوائل شركات الطيران المصرية الرائدة في تبني وتطبيق حلول NDC، والتزامها بتبني أحدث تقنيات التوزيع الرقمي في صناعة الطيران، وتطوير قنوات الربط مع وكلاء السفر وشركاء التوزيع.

ويمتد تطبيق منظومة NDC عبر شبكة وجهات النيل للطيران في المملكة العربية السعودية ودول الخليج وأوروبا، بما يتيح لوكلاء السفر الوصول المباشر إلى محتوى الشركة وعروضها وخدماتها بصورة أكثر سرعة ومرونة وكفاءة، ويعزز حضور الشركة في أسواقها الاستراتيجية الرئيسية.

ويأتي هذا التوسع الرقمي بالتزامن مع خطط الشركة لتحديث أسطولها وزيادة طاقتها التشغيلية وافتتاح المزيد من الخطوط والوجهات الجديدة، بما يدعم النمو المتواصل لأعمالها ويواكب الطلب المتزايد على السفر من وإلى مصر.

كما تسهم حلول NDCX ومعايير IATA NDC في تقديم محتوى أكثر تطورًا لوكلاء السفر، يشمل أسعار الرحلات والخدمات الإضافية والعروض التجارية بصورة أكثر وضوحًا ومرونة، بما يدعم كفاءة المبيعات ويعزز تجربة العملاء.

وتؤكد النيل للطيران من خلال هذه الخطوات المتوازية في التحديث والتوسع والتحول الرقمي التزامها بمواصلة الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والطائرات المتطورة، بما يعزز مكانتها كشركة طيران مصرية رائدة قادرة على المنافسة والنمو في الأسواق الإقليمية والدولية