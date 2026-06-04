القنصلية المصرية في فرانكفورت تحتفل بـ 46 عامًا على التعاون بين القاهرة والبلدية الألمانية

شهدت مدينة فرانكفورت الألمانية فعاليات "اليوم المصري"، في احتفالية ثقافية وفنية مميزة عكست عمق العلاقات التاريخية وروابط الصداقة الممتدة بين القاهرة وفرانكفورت، وذلك بمناسبة مرور 46 عامًا على توقيع اتفاقية التآخي والصداقة بين محافظة القاهرة وبلدية فرانكفورت عام 1979.

وأكد السفير أمين حسان، القنصل العام المصري بفرانكفورت، أن الفعالية جاءت بالتعاون بين القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في فرانكفورت وبلدية مدينة فرانكفورت ، بهدف تعزيز التبادل الثقافي والحضاري بين الجانبين، وإبراز الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين المصري والألماني.

وتضمنت فعاليات اليوم المصري عروضًا ثقافية وفنية تعكس ثراء الحضارة المصرية وتنوعها، وسط مشاركة واسعة من أبناء الجالية المصرية والمهتمين بالثقافة المصرية في ألمانيا.

وجاءت شركة Air Cairo راعيًا رسميًا لفعاليات "اليوم المصري في فرانكفورت"، تأكيدًا لدورها كشريك وطني داعم للمبادرات التي تعزز الحضور المصري على الساحة الدولية وتسهم في مد جسور التواصل بين الشعوب والثقافات المختلفة. ويعكس دعم الشركة لهذه الفعالية التزامها بالمساهمة في الترويج لمصر كوجهة سياحية وثقافية عالمية، إلى جانب دورها في دعم حركة السفر والسياحة وربط الأسواق الأوروبية بالمقاصد المصرية.

وفي هذا السياق، صرح حسين شريف، رئيس مجلس إدارة شركة Air Cairo، قائلاً: "نفخر برعاية اليوم المصري في فرانكفورت، الذي يمثل منصة مهمة لتعزيز الروابط الثقافية والإنسانية بين مصر وألمانيا، ويعكس عمق العلاقات التاريخية بين القاهرة وفرانكفورت. وتأتي مشاركتنا انطلاقًا من إيماننا بدور Air Cairo في دعم جهود الدولة المصرية للترويج لمصر عالميًا، وتعزيز حركة السياحة والسفر والتبادل الثقافي بين الشعوب، بما يرسخ مكانة مصر كوجهة حضارية وسياحية رائدة."

وأضاف أن الشركة تواصل التوسع في شبكة خطوطها الدولية وربط الأسواق الأوروبية بالمقاصد المصرية المختلفة، بما يسهم في دعم قطاعي السياحة والطيران وتعزيز الحضور المصري في الأسواق العالمية.

جدير بالذكر ان ايركايرو تنظم أكثر من ١٢٥ رحلة أسبوعيا لأكثر من ١٠مدن المانية منها دوسلدورف و برلين و ميونخ و فرانكفورت و هامبورج و غيرها

ويؤكد تنظيم "اليوم المصري في فرانكفورت" استمرار التعاون المثمر بين القاهرة وفرانكفورت، وحرص الجانبين على تعزيز جسور التواصل الثقافي والإنساني بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم علاقات الصداقة الممتدة بين المدينتين.