قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أذكار بعد صلاة الفجر حتى الشروق .. امسح ذنوبك في دقائق معدودة
تناقض مُفاجئ .. مكتب نتنياهو ينفي شمول لبنان في وقف إطلاق النار مع إيران
الموت لأمريكا وإسرائيل والمُساومين.. مظاهرات في طهران بعد وقف إطلاق النار | شاهد
اكتشاف ضخم في البحر المتوسط| 2 تريليون قدم مكعب من الغاز تفتح آفاقًا واسعة للاقتصاد المصري.. وخبير يكشف المكاسب
الزمالك يطلق «تطبيق الجماهير» خلال ساعات .. ومزايا حصرية تنتظر المُشجعين
هل يجوز الجمع بين قضاء رمضان وصيام الست من شوال؟.. الحكم الشرعي الكامل
وسيط بين الأطراف.. خبير: باكستان تُعد دولة مقبولة لدى عدة أطراف نظرًا لعلاقاتها الجيدة والمُتشعبة
آخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية والآسيوبة في مصر اليوم
ترامب: الاتفاق مع إيران انتصار كامل ومطلق للولايات المتحدة
«توروب» وأوضة اللبس.. ناقد رياضي يوضح سبب تراجع مستوى الأهلي
مفاجأة.. النسخة الفارسية من خطة وقف الحرب في إيران تختلف عن «الإنجليزية» بشأن اليورانيوم
البيت الأبيض: وقف إطلاق النار مع إيران انتصار أمريكي تاريخي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

الڤيب يرفع خطر بهذه الأنواع من السرطان.. احذرها

التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم
آية التيجي

كشفت دراسة أسترالية حديثة أن التدخين الإلكتروني، أو "الفابينج"، قد يكون خطيرًا مثل السجائر التقليدية، ويرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة والفم. 

وعلى الرغم من أن الجهات الصحية كانت تعتبر الفابينج أقل ضررًا من التدخين التقليدي، فإن هذه الدراسة تقدم أقوى الأدلة حتى الآن على مخاطره.

وراجعت الدراسة التي أجرتها جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني جميع الأبحاث المنشورة بين 2017 و2025 حول أضرار الفابينج.

ووجد نتائج الدراسة، أت الفابينج يسبب تغيرات في DNA المستخدم، ما يزيد خطر تلف الخلايا وظهور السرطان، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأفاد الباخثون أن استخدام الفابينج مع التدخين التقليدي يزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة بمعدل 4 أضعاف، ويسبب التهابات وتلف في الأنسجة التنفسية ويغير توازن الميكروبات في الفم، مما يزيد خطر سرطان الفم.

ورصد الباحثون، حالة صادمة لشاب يبلغ 19 عامًا، طور سرطان خلايا الفم رغم صغر سنه وعدم إصابته بفيروس HPV، ما يربط الفابينج مباشرة بسرطان الفم.

ووجد الباحثون، أن الفابينج مرتبط أيضًا بأمراض مزمنة مثل COPD، وأمراض القلب، وتضيق الشرايين، وتغيرات عصبية في الدماغ.

وأكد الباحثون، أن التدخين الإلكتروني ليس بديلاً آمنًا للتدخين أو المخدرات، ويحذرون من تسويقه كوسيلة للإقلاع عن التدخين بدون احتياطات صارمة.

تحذيرات الخبراء

ورغم الأدلة على أضرار الفابينج، بعض الخبراء البريطانيين حذروا من تضخيم النتائج، مؤكدين أن الفابينج يحتوي على مستويات أقل بكثير من المواد المسرطنة مقارنة بالسجائر التقليدية، ويمكن أن يكون وسيلة فعالة للإقلاع عن التدخين للمدخنين الحاليين.

وفي المملكة المتحدة، بدأت الحكومة بحظر السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد، وقد يتم حظر الفابينج في السيارات لتجنب التعرض للبخار السلبي.

طعم مميز وسهل التحضير
لماذا يعتبر سرطان البنكرياس من أخطر أنواع السرطان؟
هل يمكن علاج السكري بالرياضة؟
أنواع من التمارين تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة
