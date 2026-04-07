ضبط نقاش تعدى على ابنتي شقيقه القصّر في المنوفية

تمكنت قوات أمن المنوفية من القبض علي نقاش تعدى على بنات شقيقه "شقيقتينـ لم تبلغا السن القانونية مما أدى إلى حملهما.

تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية اخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بقيام عامل بالتعدي علي بنات شقيقه جنسيا مما أدي إلي حملهما.

والانتقال تبين اعتداء العم على بنات شقيقه البالغات من العمر 14 عاما و11 عاما مما أدى إلى حملهما.

وأكدت الأسرة أنهم اكتشفوا حمل البنتين واحدة تلو الأخرى وقاموا بإبلاغ الشرطة.

تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.