مصرع سيدة وإصابة زوجة نجلها خنقا بالغاز في المنوفية

لقيت سيدة مسنة مصرعها اختناقا بالغاز، بينما أصيبت زوجة نجلها باختناق، بإحدى قرى مركز بركة السبع في محافظة المنوفية.

تلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة بركة السبع بمصرع سيدة خنقا بالغاز أثناء الاستحمام بإحدى قرى المركز.

بالانتقال، تبين وفاة السيدة “س. ص“، 75 سنة، خنقا بالغاز، وأصيبت زوجة نجلها ”ا. ح" بحالة اختناق.

وتبين أنه أثناء استحمام السيدة بمساعدة زوجة نجلها، أصيبت بحالة اختناق، ما أدى إلى وفاة السيدة وأصيبت ابنة زوجها.

تم نقل السيدة المتوفاة إلى مستشفى بركة السبع، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.