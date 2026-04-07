ضبط 2.5 طن دقيق بلدي مدعم محظور تداوله وأسماك مملحة غير صالحة بالمنوفية

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية المستمرة بضرورة التواجد الميداني لرصد المخالفات والتعامل الفوري معها وعدم الاكتفاء بالعمل من داخل المكاتب ، وشن العديد من الحملات التفتيشية والرقابية للتصدي لكافة أنواع الغش والتلاعب في السلع التموينية حفاظا على الصالح العام.

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء من خلالها تواجدها الميداني وتكثيف حملاتها الرقابية على مدار اليوم ، من ضبط ٢ طن ونصف دقيق بلدي مدعم محظور تداوله قبل بيعه بالسوق السوداء ، بطريق سلامون بحري ، وتم التعامل الفوري مع المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

كما تم ضبط ربع طن أسماك مملحة مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الادمي ، وذلك في إطار الحملات المكثفة تزامنا مع احتفالات الربيع وشم النسيم حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وتؤكد محافظة المنوفية استمرار الحملات الميدانية والرقابية بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالسلع المدعمة، واتخاذ إجراءات رادعة حيال المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين.