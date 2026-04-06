القبض على شخص إدعى محاولة سيدة خطف طفلتين بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الزعم بقيام إحدى السيدات بمحاولة خطف طفلتين بالمنوفية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة أشمون ) وبسؤالها قررت بقيامها باللهو مع الطفلتين الظاهرتين بمقطع الفيديو لكونها صديقة والدتهما ، وبسؤال والديهما أيدا ما سبق ونفيا تعرض نجلتيهما للإيذاء أو علمهما بمقطع الفيديو المشار إليه.

أمكن تحديد القائم على نشر مقطع الفيديو (مالك محل مأكولات – مقيم بذات الدائرة) وبسؤاله أقر بنشره المقطع المشار إليه بمواقع التواصل الإجتماعى نقلاً من كاميرات المراقبة الخاصة بالمطعم ، والتعليق الصوتى عليه بكون الطفلتين مختطفتين دون التأكد من صحة الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإدعائه الكاذب.

