مش عايزنهم قدام المحل.. صاحب مطعم ونجله يشعلان النار فى 4 سيارات بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإضرام النيران فى 4 سيارات وإطلاق أعيرة نارية بسوهاج .



بالفحص تبين أنه بتاريخ 4 الجارى تبلغ لمركز شرطة طهطا من (مالك ورشة سمكرة سيارات - مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (مالك مطعم ، ونجله – مقيمان بدائرة المركز) لقيام الأول بتحريض نجله على إضرام النيران فى 4 سيارات حال توقفهم أمام الورشة خاصته للإصلاح وإطلاق أعيرة نارية ، وذلك لإعتراضهما على قيام الشاكى بإيقاف السيارات أمام المطعم الخاص بهما.



أمكن ضبط المشكو فى حقهما ، وبحوزة أحدهما السلاح النارى المستخدم فى التعدى ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.