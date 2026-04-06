الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة شخصان بسبب بيع مواد بترولية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على مسن لقيامه ببيع مواد بترولية "بنزين" معبأة داخل زجاجة بأزيد من السعر المقرر بقنا .

بالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهران بمقطع الفيديو (مقيمان بدائرة مركز شرطة نجع حمادى)، وبمواجهتهما أقر أحدهما بتحصله على المواد البترولية من الدراجة النارية المملوكة له ورغبته فى بيعها بأزيد من السعر المقرر مما أدى لحدوث مشادة كلامية بينهما وقيام الآخر بالتعدى عليه بالسب وجذبه من ملابسه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.