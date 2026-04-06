القبض على شخصين يفرضان أموالا على المواطنين قبل دخولهم سوقا بالفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام شخصين بطلب مبالغ مالية "دون وجه حق" من قائدى السيارات للسماح لهم بالمرور بأحد الشوارع بالفيوم .

بالفحص أمكن تحديد الشاكى (ممرض، مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس) وبسؤاله قرر بأنه حال توجهه بسيارته لأحد الأسواق بدائرة المركز قام شخصين بطلب مبلغ مالى منه كرسوم لدخول السوق "دون وجه حق" ، ورفضه الدفع مما أدى لحدوث مشادة بينهم وقاما بمنعه من دخول السوق .

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهما ( مقيمان بدائرة المركز) وبمواجهتهما أقرا بكونهما يعملان لدى أحد الأشخاص حاصل على تصريح من الجهات المختصة بمحافظة الفيوم لتحصيل رسوم محددة نظير دخول السيارات للسوق المشار إليه (وقدما ما يثبت ذلك) ، وتبين تحصيلهما مبالغ مالية أكثر من الرسوم المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما .

