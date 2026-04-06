بعد تصوير سيدة لمنتجاته.. ضبط ربع طن لحوم فاسدة داخل هايبر بالتجمع

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو وصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله إحدى السيدات من عرض أحد المحال التجارية لبعض المنتجات الغذائية "غير صالحة للاستهلاك الآدمى- لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها" بالقاهرة.

وبالفحص واستهداف المحل التجارى المشار إليه "كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس"، تنسيقاً والجهات المعنية ضُبط بداخله ( 225 كيلو جرام مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية مع وجود علامات تلف بها، و 800 كيلو جرام أسماك مدخنة بدون مستندات دالة على مصدرها).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على المحل.