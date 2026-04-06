خلافات الجيرة .. القبض على طرفى مشاجرة بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص وبحوزة أحدهم عصا خشبية بالبحيرة.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة بين طرف أول : (3 أشخاص) ، طرف ثان : (أحد الأشخاص ، وسيدتين) جميعهم مقيمين بدائرة المركز، وذلك لخلافات حول الجيرة قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالسب والتراشق بالحجارة وبحوزة أحدهم عصا خشبية دون حدوث ثمة إصابات.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة والعصا الخشبية المستخدمة فى التعدى، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

