حروق وآثار تعذيب.. عامل مقابر يكشف سر وفاة طفلة على يد جدها ووالدها

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الاخبارية بشأن وفاة طفلة بها أثار تعذيب وحروق متفرقة بالجسم بالمنوفية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 الجارى تبلغ لمركز شرطة الشهداء من "عامل بأحد المقابر" بحضور أحد الأشخاص وطلب منه دفن حفيدته ( طفلة 3 سنوات) دون تصريح من الجهات المختصة بدعوى سقوطها من أعلى درج سلم بمنزلها وعدم إستخراجه شهادة ميلاد لها.



بالفحص تبين وجود أثار إصابات وحروق وكدمات متفرقة بجثمان الطفلة وأسفرت التحريات عن تعدى جد ووالد الطفلة عليها ، وإعتياد زوجة والد المتوفاه بالتعدى عليها بالتعذيب والحرق .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



