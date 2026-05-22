ضبط نصف طن زيت طعام منتهي الصلاحية في حملة مشتركة لتموين الأقصر وسلامة الغذاء

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر حملة رقابية مكبرة بالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء، أسفرت عن ضبط نصف طن من زيوت الطعام غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بسبب انتهاء فترة صلاحيتها.

وأوضح المهندس عبد الرازق محمد الصافي وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن الحملة تم تنفيذها بقيادة المهندس جبريل بكري، مدير عام التجارة الداخلية، وشريف أحمد مفتش الرقابة التجارية بالمديرية بالتنسيق المشترك مع هيئة سلامة الغذاء، وأسفرت عن ضبط 22 جركن تحتوي على زيوت طعام منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك بإجمالي وزن نصف طن تقريبا، مما يشكل خطراً على الصحة العامة في حال تداولها بالأسواق.

قامت الحملة بالتحفظ الفوري على جميع المضبوطات وإيداعها مخازن المديرية لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، كما تم تحرير محضر رسمي بالواقعة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كما تمكنت حملة تموينية بمدينة إسنا بقيادة أحمد طه مدير تموين إسنا والمفتشين بالإدارة، من ضبط 11 مخالفه تموينية متنوعة حيث تم ضبط 300 كرتونة سناكس بداخل كل كرتونة 12 كيس بإجمالي 3600 كيس بدون أوراق أو مستندات دالة على مصدرها داخل أحد المخازن غير المرخصة.

كما تم ضبط كمية 80 كجم لحوم ومجزئات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى و37 كجم صدور بانيه متبل مجهول المصدر و32 دجاجة مجمدة زنة الواحدة 950 جرام مجهولة المصدر وكمية قدرها 12 كجم لحوم مفرومة وأجزاء فراخ مجهزة مجهولة المصدر.

كما تم ضبط 2 عبوة بلاستيكية تحتوي على كمية وقدره 15 كيلو طحينة مجهولة المصدر، كما تم تحرير 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار و3 محاضر إدارة منشأة دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة.