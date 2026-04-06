أمها ألقتها بالشارع.. حمل من علاقة محرمة وراء التخلص من رضيعة بولاق الدكرور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط الأم المتهمة بإلقاء طفلها الرضيع بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا يفيد بالعثور على طفل رضيع مُلقى بالشارع، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين صحة الواقعة ووجود طفل رضيع حديث الولادة.

وبإجراء التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطه بمكان الواقعة تبين أن الأم وراء ارتكاب الجريمة لحملها سفاحاً.

وأمكن تحديد هوية الأم المتهمة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتولت النيابة العامة التحقيق