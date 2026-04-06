شاب مكافح.. ظروف غامضة تحيط بوفاة صاحب كافيه وآثار دماء خيط البداية

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة من جهودها لكشف ملابسات مقتل صاحب كافيه بمنشأة القناطر عقب اختفاءه في ظروف غامضة وتكهنات بغرقه في الرياح البحيري المجاور للكافيه ثم العثور على جثته.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بتغيب إيهاب.ص.خ صاحب كافيه من "الريست" بقرية أبو غالب بمدينة منشأة القناطر، وجهت قيادات أمن الجيزة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات تغيب الشاب.

وأسفر الفحص المبدئي لغرفة داخل الكافيه عن وجود اثار دماء ما أثار فزع أسرته، ونظرا لوجود الرياح البحيري بجانب الكافيه اتجهت الأنظار لاحتمالية غرقه خاصة مع العثور على نقاط دماء على حافة الترعة.

وعقب ساعات من البحث تم العثور على جثة الشاب ومازالت التحريات جارية لكشف ملابسات وفاته، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ونعى أهل قرية أبو غالب الشاب المتوفى وانهالت التعليقات أنه كان شابا مكافحا محبوبا من الجميع.