والدتها بتشك فيها.. طالبة إعدادية تقفز من الطابق الثالث ببولاق الدكرور

انتابت طالبة إعدادية حالة من الغضب عقب مشاجرة مع والدتها لشك الأخيرة في سلوكها فأنهت حياتها قفزا من الطابق الثالث بمنطقة بولاق الدكرور.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بسقوط فتاة من عقار في بولاق الدكرور، بإجراء التحريات تبين أن فتاة أنهت حياتها، بإلقاء نفسها من الطابق الثالث، لمرورها بأزمة نفسية، إثر خلافات أسرية.

وأشارت التحريات إلى أن المتوفاة تبلغ من العمر 14 عاما بالصف الأول الإعدادي، قفزت من شرفة شقتها بالطابق الثالث، عقب مشادة كلامية مع والدتها لشكها في سلوكها، قامت على إثرها بإلقاء نفسها من شرفة شقتها.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الفتاة، لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.