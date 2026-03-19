استولى على أموال الأوردرات.. قرار بشأن عامل دليفري مطعم بولاق الدكرور

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية حبس عامل دليفري 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة ثمن أوردرات المطعم الذي يعمل به بعد توصيلها للعملاء.

وقررت النيابة استدعاء صاحب المطعم لسماع أقواله حيث اتهمه في محضر الشرطة باستيلاءه على ثمن عدة اوردرات ولم يعد للعمل مرة اخرى.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الأخبارية تضمن تضرر مدير مطعم من قيام عامل توصيل طلبات بالمطعم بسرقة المبالغ المالية "قيمة طلبات قام بتوصيلها للعملاء" وعدم عودته للمطعم بالجيزة.

بالفحص تم تحديد مدير المطعم المشار إليه وبسؤاله قرر بقيام أحد العاملين بالمطعم بالإستيلاء على مبلغ مالى قيمة طلبات قام بتوصيلها للعملاء ، ولم يقم بتحرير محضر بالواقعة.

أمكن ضبط مرتكب الواقعة (مندوب توصيل- مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) ، وبحوزته المبلغ المالى المستولى عليه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.