القبض على شخص غسل 150 مليون جنيه متحصلات الغش التجارى

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد العناصر الجنائية لقيامه بغسـل 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الغش التجارى وتقليد العلامات التجارية.

إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الغش التجارى وتقليد العلامات التجارية ، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء المركبات والوحدات السكنية والمحلات التجارية).



هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (150) مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

