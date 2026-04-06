حبس مرتضى منصور شهرًا بتهمة سب وقذف عمرو أديب

قضت محكمة الجنح الاقتصادية، اليوم الاثنين، بحبس مرتضى منصور، الرئيس السابق لنادي الزمالك، لمدة شهر، وتغريمه 20 ألف جنيه، وذلك في اتهامه بسب وقذف الإعلامي عمرو أديب.

وتضمن منطوق الحكم: حبس المتهم مرتضي منصور شهر مع الشغل وكفالة عشرة الاف جنيه لإيقاف العقوبة مؤقتاً وغرامة عشرين ألف جنيه مع إلزامه بأن يؤدى تعويض مدنى عشرة آلاف جنيه وألزمته المصاريف.



وجاء الحكم بناءً على بلاغات تقدم بها وكيل الإعلامي، متهمًا فيها منصور بتوجيه عبارات تمثل سبًا وقذفًا وتشهيرًا، عبر مداخلات تلفزيونية ومقاطع مصورة تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اتهام المتهم باستخدام ألفاظ مسيئة بحق الإعلامي، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفًا للقانون ويستوجب العقوبة.