روج فيديوهات لأعمال البلطجة.. القبض على صانع محتوى بالبحيرة

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن الترويج لأعمال البلطجة والتلفظ بألفاظ مخلة للآداب العامة بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكور حال تواجده بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته إعترف بقيامه بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.