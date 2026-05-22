إلهام أبو الفتح
«القاهرة الإخبارية»: العراق يسابق الزمن لتسويق محصول القمح وسط إنتاج وفير هذا الموسم

قالت هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية، إن المحافظات العراقية تشهد سباقًا مع الزمن لاستلام وتسويق محصول القمح خلال الموسم التسويقي الحالي، مشيرة إلى أن حجم الإنتاج لعام 2026 وصل إلى نحو مليون و140 ألف طن حتى الآن، في ظل توقعات باستمرار عمليات الجمع والتسويق حتى العاشر من يوليو المقبل.

وأوضحت التميمي، خلال رسالة على الهواء على قناة القاهرة الإخبارية، أن وفرة الأمطار خلال فصل الشتاء، إلى جانب التوسع في استخدام تقنيات الري الحديثة، أسهما بشكل كبير في زيادة إنتاجية القمح هذا العام، خاصة في المحافظات الزراعية الرئيسية التي تشهد نشاطًا واسعًا في عمليات استلام المحصول.

وأضافت أن عمليات التسويق بدأت من المحافظات الجنوبية، وفي مقدمتها المثنى، ثم البصرة وذي قار، قبل أن تمتد إلى محافظات الفرات الأوسط مثل كربلاء والنجف وواسط وبابل، وصولًا إلى بغداد والمحافظات الغربية، مشيرة إلى أن محافظة صلاح الدين تصدرت أيضًا مشهد استلام محصول القمح، وهو ما كان متوقعًا نتيجة تحسن الظروف المناخية هذا الموسم.

وأكدت المراسلة أن الجهات المعنية تواصل جهودها لاستيعاب الكميات الكبيرة المنتجة هذا العام، وسط توقعات بمواصلة عمليات جمع وتسويق القمح خلال الأسابيع المقبلة، بما يعزز المخزون الاستراتيجي للعراق من الحبوب.

