سوهاج ترفع شعار "لا فاقد في القمح".. واستبعاد أكثر من ألفي طن غير مطابق للمواصفات

في خطوة تعكس تشديد الرقابة على منظومة توريد القمح هذا الموسم، أعلن اللواء طارق راشد محافظ سوهاج نجاح الصوامع ومراكز التجميع بالمحافظة في استقبال 149 ألف طن من القمح المحلي منذ انطلاق موسم التوريد منتصف أبريل الماضي، وسط تسهيلات موسعة للمزارعين وتنظيم كامل لعمليات الاستلام.

وأكد المحافظ أن الدولة تتحرك بخطة واضحة لدعم الفلاح وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، مشيراً إلى أن لجان الفحص الفني استبعدت 2121 طنًا لعدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة، في رسالة حاسمة بعدم التهاون في جودة المحصول المورد حفاظاً على سلامة المخزون القومي.

وشدد “راشد” على سرعة صرف مستحقات الموردين وفق الأسعار الرسمية التي تصل إلى 2500 جنيه للإردب لدرجات النظافة الأعلى، مع استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية لتلقي أي شكاوى أو معوقات تواجه المزارعين خلال الموسم.

كما أشار إلى دخول صومعة غرب جرجا الخدمة بطاقة تخزينية تصل إلى 20 ألف طن، بهدف تخفيف الضغط على مواقع التخزين ومنع تكدس السيارات، خاصة مع اتساع الرقعة المنزرعة بالقمح في سوهاج والتي تقترب من 199 ألف فدان.

ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الأمن الغذائي، في وقت تواصل فيه سوهاج تحقيق معدلات توريد مرتفعة مقارنة بالمواسم السابقة.