ضبط مروج شائعة تعذيب طفل بدار رعاية في سوهاج

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الزعم بتعرض أحد الأطفال للتعذيب بإحدى دور رعاية الأيتام بحى الكوثر بسوهاج.

أسفر عنه الفحص بكون الواقعة المشار إليها قديمة تم تداولها بإحدى الدول العربية خلال عام 2019، ونشر خبر على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بذات المضمون.

فقد أمكن تحديد وضبط القائم على ترويج تلك الإدعاءات (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بالجيزة أصل إقامته بمحافظة سوهاج).. وبمواجهته أقر بحصوله على الصور المشار إليها من مواقع التواصل الإجتماعى ونشرها على صفحته بزعم كونها حدثت بإحدى دور رعاية الأيتام بسوهاج رغم علمه بعدم صحة ذلك لزيادة أعداد المتابعين وتحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.