محافظ سوهاج يكرم 14 من الفائزين في مسابقة الأم المثالية والأب المثالي على مستوى الديوان العام

كرم اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، 14 من الأمهات والآباء الفائزين في مسابقة "الأم المثالية، والأب المثالي" للعاملين بديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية التابعة، والتي نظمتها المحافظة بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة للعام الثامن على التوالي، من خلال وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، تحت إشراف وزارة التنمية المحلية.

وجاء ذلك بحضور كمال سليمان نائب المحافظ، وإيمان بدري مدير وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، وأعضاء الوحدة، ولفيف من الأمهات والآباء وأسرهم.

وهنأ محافظ سوهاج خلال كلمته التي ألقاها، الفائزين من الأمهات والآباء، معربا عن شكره لكل أم مصرية، وأب مصري، ضحوا من أجل أبنائهم وأسرهم، لافتاً إلى اهتمام القيادة السياسية بتنمية الأسرة المصرية، لما تقدمه للمجتمع والوطن من غرس للقيم الأصيلة في نفوس الأجيال الجديدة.

وفازت 10 أمهات مثاليات، و4 آباء مثاليين من إجمالي عدد 25 من المتقدمين للمسابقة، حيث كرم المحافظ الأمهات والآباء المثاليين، ومنحهم شهادات التكريم، ومبلغ مالي، تقديرا لما قدموه من عطاء وتضحيات، وحرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع الفائزين وأسرهم.