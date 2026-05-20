رقابة مشددة في العيد.. سوهاج تُغلق الطريق أمام البناء المخالف

أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة، مع تطبيق إجراءات مشددة لفرض الانضباط والتصدي لأي مخالفات بناء خلال أيام العيد، وذلك من أجل منع استغلال إجازة عيد الأضحى في التعدي على الأراضي الزراعية أو إقامة مبانٍ مخالفة.

وأكد محافظ سوهاج أن المحافظة بدأت تنفيذ خطة رقابية موسعة تستهدف إحكام السيطرة على مداخل القرى والطرق الرئيسية، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، لمنع دخول سيارات النقل المحملة بالطوب الحجري الأبيض المعروف بـ"البلوك"، باعتباره أحد أبرز المواد المستخدمة في البناء المخالف خلال فترات الإجازات.

وشملت القرارات أيضاً مصادرة أي شحنات أو كميات يتم ضبطها من مواد البناء المخالفة والتحفظ عليها فوراً، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، في رسالة واضحة تؤكد أن الدولة لن تسمح بعودة البناء العشوائي أو التعدي على الرقعة الزراعية تحت أي ظرف.

وشدد محافظ سوهاج على رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي المديريات الخدمية بضرورة التواجد الميداني المستمر طوال فترة العيد، والمتابعة اللحظية لأي محاولات بناء مخالفة، مع تنفيذ الإزالة الفورية في المهد وحتى سطح الأرض دون تهاون، حفاظاً على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة في الأراضي الزراعية.

كما وجه المحافظ بسرعة إحالة أي مخالفات يتم رصدها إلى جهات التحقيق المختصة، مؤكداً أن التعامل سيكون حاسماً وفورياً مع أي محاولة لاستغلال أجواء العيد في البناء دون ترخيص أو التعدي على أملاك الدولة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة محافظة سوهاج لتشديد الرقابة خلال المواسم والإجازات الرسمية، والتي تشهد عادة زيادة في محاولات البناء العشوائي، حيث تسعى المحافظة إلى فرض الانضباط الكامل وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.