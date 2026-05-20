قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم: نعمل على تحقيق رؤية الدولة لبناء جيل قادر على مواجهة التحديات
500 جنيه في 24 ساعة.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 20 مايو
فيستون ماييلي يقود هجوم بيراميدز المتوقع أمام سموحة في الدوري
وسط حراسة مشددة.. رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست يقتحم المسجد الأقصى
محمود محي الدين: كنت أتمنى أن الإنفاق على التعليم والصحة يساوي ما ننفقه من الموازنة لخدمة الديون
اليونيسف: التعليم في مصر خطوة نحو مستقبل أقوى
محمود محيي الدين: الاستثمار في التعليم الطريق الحقيقي لبناء الإنسان وتحقيق التنمية
رئيس الوزراء يشاهد فيديو قصيرا عن القراءة والكتابة بالتعاون مع اليونيسف
إشادة أممية واسعة بإنجازات مصر في إصلاح التعليم|اليونيسف: الإصلاحات تحولت لتغيير حقيقي
رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة.. صور
انخفاض نسبة الطلاب الضعاف في مهارات القراءة والكتابة من 45.5% إلى 13.9%
وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة والقرى السياحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

معلومات لا تعرفها عن الشيخ عامر عثمان أحد علماء القراءات في مصر

الشيخ عامر السيد عثمان
الشيخ عامر السيد عثمان
محمد شحتة

تحل علينا اليوم، ذكرى وفاة الشيخ عامر السيد عثمان، شيخ المقارئ المصرية وأحد كبار علماء القراءات في العالم الإسلامي، والذي وُلد في السادس عشر من مايو عام ١٩٠٠م بقرية ملامس، مركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية، وتوفي في العشرين من مايو عام ١٩٨٨م انتقل إلى جوار ربه بالمدينة المنورة.

حفلت مسيرة الشيخ عامر السيد عثمان، بالعلم والقرآن جعلت منه علمًا بارزًا من أعلام خدمة كتاب الله تعالى في العصر الحديث.

ونشأ الشيخ عامر السيد عثمان، في بيئة محبة للقرآن الكريم، فحفظه صغيرًا، وتلقى مبادئ التجويد على يد الشيخ عطية سلامة، ثم جود قراءته وأتقن الأداء على الشيخ إبراهيم البناسي، حيث أخذ عنه القراءات العشر الصغرى من طريقي الشاطبية والدرة، قبل أن يرحل إلى القاهرة طلبًا لمزيد من العلم والإتقان.

دراسة القراءات العشر الكبرى

وفي القاهرة بدأ دراسة القراءات العشر الكبرى من طريق الطيبة على العلامة الشيخ علي بن عبد الرحمن سبيع، غير أن وفاة شيخه حالت دون إتمام الختمة، فواصل رحلته العلمية على يد الشيخ همام قطب عبد الهادي حتى أتم القراءات عام ١٩٢٧م، جامعًا بين الإتقان العلمي والدقة في الأداء.

والتحق الشيخ عامر بالأزهر الشريف، حيث تفرغ لدراسة علومه الشرعية واللغوية، وأقام لنفسه حلقةً علميةً بالجامع الأزهر سنة ١٩٣٥م. وقد عُرف بولعه بالمخطوطات واهتمامه بكتب القراءات دراسةً وتحقيقًا، حتى استعان به كبار علماء القراءات في مراجعة المصاحف وضبطها؛ لما اشتهر به من أمانةٍ علميةٍ ودقةٍ بالغة.

وفي عام ١٩٤٥م عُيّن مدرسًا بقسم تخصص القراءات بكلية اللغة العربية بالأزهر الشريف، واستمر في هذا العمل حتى عام ١٩٦٨م، قبل أن يتدرج في المناصب العلمية بمشيخة المقارئ المصرية؛ فعمل مفتشًا ثم وكيلًا للمشيخة، حتى تولى منصب شيخ المقارئ المصرية عام ١٩٨٠م، واستمر في أداء مهامه العلمية، ثم سافر عام ١٩٨٥م إلى المدينة المنورة ليعمل مستشارًا لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، مواصلًا جهوده في خدمة القرآن الكريم ومراجعة المصاحف وضبطها.

وكان للشيخ عامر السيد عثمان، دور بارز في الحياة القرآنية المصرية؛ إذ أشرف على تسجيل المصاحف المرتلة والمجودة بالإذاعة المصرية لكبار القراء، وأسهم في توثيق أصوات قرآنية خالدة لعدد من أعلام التلاوة، كما شارك في لجان اختيار القراء بالإذاعة والتلفزيون، وأسهم بمحاضرات علمية متخصصة في التجويد والأداء بمختلف محافظات الجمهورية.

وتخرّج على يديه عدد كبير من أعلام التلاوة في العالم الإسلامي، من بينهم: الشيخ محمود خليل الحصري، والشيخ مصطفى إسماعيل، والشيخ كامل البهتيمي، والشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والشيخ صادق قمحاوي، والشيخ رزق خليل حبة، وغيرهم من القراء الذين حملوا رسالة الإقراء ونشروا علم القراءات في أنحاء العالم الإسلامي.

وترك الشيخ عامر السيد عثمان إرثًا علميًّا مهمًا في مكتبة القراءات، من خلال تحقيقه وتأليفه لعدد من المؤلفات، من أبرزها: تنقيح التحرير في تحرير القراءات العشر، وتحقيق الجزء الأول من كتاب لطائف الإشارات في فنون القراءات للإمام القسطلاني، فضلًا عن مشاركته في تحقيق كتاب اجتهاد السبعة لابن مجاهد، إلى جانب أعمال علمية أخرى أسهمت في خدمة التراث القرآني تحقيقًا ونشرًا.

وفي العشرين من مايو عام ١٩٨٨م انتقل إلى جوار ربه بالمدينة المنورة، ودُفن في بقيع الغرقد، تاركًا سيرة علمية مضيئة ومدرسة قرآنية راسخة ما زالت آثارها ممتدة في خدمة كتاب الله تعالى.
 

القراءات الشيخ عامر السيد عثمان المقارئ المصرية علماء القراءات المدينة المنورة منيا القمح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

فارق 1140 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

الأرصاد

انقلاب جوي يضرب مصر.. انخفاض مُفاجئ في درجات الحرارة ورياح وأتربة تضرب هذه المناطق

الدواجن

6 جنيه دفعة واحدة.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

الإسماعيلي

ثروت سويلم يحسم الجدل حول إلغاء الهبوط هذا الموسم بسبب الإسماعيلي

الزمالك

«فيفا» يعلن إيقاف قيد نادى الزمالك للمرة الـ 18

محمد رمضان وسر هجوم ماجدة خير الله

ساعة وأسورة ألماظ .. أبرز تصريحات محمد رمضان وسر هجوم ماجدة خير الله | فيديوجراف

الدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 20-5-2026 في البنك الأهلي المصري

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

إيران تعلن إسقاط مقاتلة أمريكية F-35 وتكشف خسائر ضخمة

ترشيحاتنا

الزمالك وبيراميدز والأهلي

قبل ساعات من الحسم.. سيناريوهات فوز الزمالك وبيراميدز والأهلي بالدوري

ارسنال

في انتظار هدية بورنموث.. ماذا يحتاج أرسنال للفوز بالدوري الانجليزي؟

التغيرات المناخية

أنهار العالم تختنق بصمت.. الاحترار المناخي يسحب الأكسجين من شرايين المياه العذبة

بالصور

رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة.. صور

رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة
رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة
رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة

لوك غير تقليدي.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

الحكومة تطلق المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي

وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يطلقان المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي
وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يطلقان المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي
وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يطلقان المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

روميساء عبدالحكيم

اختفاء 5 أيام .. مفاجآت في قصة «روميساء» طالبة أكتوبر | فيديوجراف

طهران تهدد بانقطاع الانترنت

ما علاقة الإنترنت؟ .. تصعيد مُرعـ.ب من طهران تجاه أمريكا والمنطقة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد