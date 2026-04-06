القبض على متهم بالتعدى على شخص في الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بعدد من مقاطع الفيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بالتعدى عليه بالسب والضرب محدثاً إصابته وتحطيم هاتفه المحمول وإتلاف كاميرات المراقبة الخاصة بمنزله بالدقهلية.

وبالفحص تبين وجود خلافات جيرة بين الشاكى ، ونجلى عمه “لهما معلومات جنائية”، مقيمين بدائرة المركز ، محرر بشأنها عدة محاضر بمركز شرطة طلخا خلال عامى (2024- 2026) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فى حينه وصدر حكم قضائى بحبس أحد المشكو فى حقهما " تم ضبطه" ، كما تم ضبط المشكو فى حقه الثانى ، وبمواجهته أقر بذات الخلافات .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.