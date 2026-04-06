أسوان .. إحباط محاولة تهريب نصف طن مواد بترولية للسوق السوداء

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك مخزن وبحوزته نصف طن مواد بترولية بداخل مخزن بأسوان.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (مالك مخزن بدائرة قسم شرطة ثان أسوان) بحجب وتجميع مواد بترولية بالمخزن المشار إليه تمهيداً لإعادة بيعها بالسوق السوداء.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وعثر بداخل المخزن على (نصف طن مواد بترولية "سولار - بنزين" - سيارة ربع نقل "بدون ترخيص")، وبمواجهته إعترف بقيامه بتعبئة السيارة المشار إليها بالمواد البترولية وتفريغها داخل جراكن ووضعها فى المخزن المشار إليه بقصد حجبها تمهيداً لإعادة بيعها بالسوق السوداء، وتبين تحصله على المواد البترولية من إحدى محطات الوقود الكائنة بدائرة قسم شرطة أول أسوان بمساعدة عامل بالمحطة "أمكن ضبطه" ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية والتصدى لمحاولات الإتجار بالسلع المدعمة بالسوق السوداء.