توفر كافة اللحوم ..تموين القاهرة ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على رفع درجة الاستعداد بمديرية تموين القاهرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشددًا على ضرورة توفير كافة انواع اللحوم الحمراء والبيضاء الطازجة والمبردة، والسلع الغذائية بجميع المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة والسيارات المتنقلة بأسعار مناسبة تلبى احتياجات المواطنين ومراعاة أن تقل اسعارها عن مثيلاتها فى الأسواق، مع ضخ كميات كبيرة من مختلف أنواع اللحوم، ونشر منافذ بيع وتوزيع اللحوم الطازجة والمجمدة مع تشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق والمحال والمجمعات والشوادر وتكثيف المرور اليومي للتأكد من صلاحية المعروض السلعي للاستهلاك حفاظًا على صحة المواطنين، وضبط الأسعار، والتصدى لجشع التجار.



ووجه محافظ القاهرة بضرورة تفعيل عمل غرفة العمليات المركزية بالمديرية خلال يوم الوقفة وأيام العيد وعملها لفترتين لسرعة تلقي شكاوى المواطنين على مدار اليوم والقيام بحلها، مع ربطها بغرف عمليات الإدارات التموينية بالأحياء ، مع شن حملات مشتركة مع مديريتي الصحة والطب البيطرى، ومباحث التموين على محال الجزارة وثلاجات بيع اللحوم المجمدة قبل حلول عيد الأضحى المبارك وخلال فترة العيد .



وشدد محافظ القاهرة على ضرورة تكثيف الرقابة التموينية على المخابز العامة والخاصة طوال أيام العيد والتأكيد علي التنسيق بين المخابز للتناوب علي العمل خلال اجازة العيد ، وكذلك متابعة مستودعات اسطوانات البوتاجاز والدفع بحصص اضافية لسد كافة احتياجات المواطنين ومواجهة أى زيادة فى الطلب قبل واثناء اجازة عيد الاضحى المبارك وخاصة فى المناطق التى تشهد طلبًا متزايدًا .



وأشار م . عبد الباسط عبدالنعيم مدير مديرية التموين إلى أنه تم توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الاساسية واللحوم بأنواعها المجمدة والطازجة والخراف البلدية الحية والمذبوحة من خلال التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وشركات النيل، والأهرام، والمصرية ، مشيرًا الى قيام محافظة القاهرة بإنشاء منافذ متعددة ومنتشرة بجميع الاحياء تحت إشراف مديرية الطب البيطري والتموين لبيع اللحوم البلدية الطازجة والمبردة، والمجمدة المستوردة بأسعار مناسبة وبتخفيضات تقل عن مثيلاتها المعروضة بالأسواق للحد من ظاهرة ارتفاع أسعار اللحوم .



وأضاف مدير المديرية انه بالإضافة لذلك يوجد منافذ توزيع متنقلة في المناطق الشعبية والأكثر احتياجاً من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة، وشركة أمان التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ تابعة لوزارة الزراعة لتوفير اللحوم والسلع الرئيسية بها. وأوضح عبدالباسط عبدالنعيم أن أسعار اللحوم والدواجن المطروحة من خلال 10 شوادر تابعة لوزارة التموين داخل المحافظة جاءت بأسعار مخفضة، حيث بلغ سعر كيلو اللحوم السوداني الطازج 285 جنيهًا، واللحوم البقري الطازجة 350 جنيهًا، واللحوم البقري المجمدة 210 جنيهات، والضأن المجمد 390 جنيهًا، والضأن البلدي المذبوح 400 جنيه، بينما بلغ سعر كيلو الضأن الحي القائم 225 جنيهًا، والأبقار الأضاحي القائمة 190 جنيهًا، والدواجن المجمدة المستوردة 110 جنيه .

وأضاف مدير المديرية أن المديرية تتلقي شكاوي المواطنين علي ارقام تليفونات 27420019 ، و 27420025 ، و 27420037 ، و 27420038 طوال فترة العيد .



وأشار مدير مديرية تموين القاهرة أنه تم إعداد مجموعات عمل لمتابعة تنفيذ وضبط دورة العمل وانتظامها في ظل منظومة انتاج الخبز الجديدة وذلك بمراقبة أداء المخابز والمطاحن بهدف ضبط الأداء وتحسين جودة الدقيق والخبز ،مع تكثيف الرقابة التموينية على المخابز بصفة عامة وخاصة المخابز الغير ملتزمة وذلك لتشغيلها بالمعدلات المعتادة وضبط المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيراً إلى وجود ٢٠٢٨مخبز قطاع خاص وعام ستعمل خلال فترة العيد مع السماح لبعض المخابز بالاجازات بنسبة لا تتجاوز 10% للقيام بعمليات الإصلاح والصيانة بالإضافة إلى عمل جميع المطاحن بالمحافظة بكامل طاقتها كما سيتم المرور عليها للتأكد من إنتاج دقيق مطابق للمواصفات القياسية .



وأوضح مدير مديرية التموين بالقاهرة أن المديرية حرصت على زيادة نسبة ضخ المواد البترولية في المحطات أثناء العيد ، وسيتم تكثيف الحملات على محطات تموين السيارات طوال أيام العيد للتأكد من توافر البنزين والسولار منعا لتكدس المواطنين أمام المحطات .



وأشار مدير المديرية إلى أنه سيتم تشغيل جميع سيارات شباب الخريجين ومراكز ومكاتب بيع اسطوانات الغاز لتوفير هذه السلعة طوال العيد مع تكثيف الحملات على منافذ التوزيع والباعة الجائلين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتكليف مفتش مقيم بكل مستودع للإشراف على التسليمات والتوزيعات وإخطار المديرية بأي قصور في الكميات الواردة أو حاجة المنطقة لمزيد من الأسطوانات كما تم مخاطبة وزارة التموين لزيادة حصة المحافظة بنسبة 10% لمواجهة اي زيادة.