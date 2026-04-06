خلاف على ملكية شقة .. القبض على طرفى مشاجرة بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الإدعاء بقيام أحد الأشخاص بإصطحاب كلب وترهيب المواطنين بالدقهلية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 مارس المنقضى تبلغ لمركز شرطة بلقاس من بعض الأهالى بحدوث مشاجرة بين طرف أول (شخصين)، وطرف ثان (أحد الأشخاص ، وشقيقه"لهما معلومات جنائية")، لخلافات بينهم حول ملكية شقة سكنية قام على إثرها الطرف الأول بالإستعانة بأحد الأشخاص وبرفقته الكلب الظاهر بمقطع الفيديو لترهيب مستأجرى الشقة المشارإليها وإجبارهما على تركها.



أمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه ، وبحوزة أحدهم الكلب الظاهر بمقطع الفيديو .. وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق ، وتم إيداع الكلب بإحدى الجهات البيطرية المختصة.