النيابة العامة تُطلق المرحلة الأولى للمكاتب المميزة لخدماتها

تنفيذًا لتوجيهات المستشار النائب العام، وفي إطار التحول الرقمي وتيسير الخدمات المقدمة، أعلنت النيابة العامة بدء تشغيل المرحلة الأولى من المكاتب المميزة لتقديم خدماتها للمواطنين والمحامين خارج مقار النيابات خلال الفترة المسائية من الرابعه الي التاسعة مساء ، وذلك بالتعاون مع شركة Orange Egypt.

وتُقدَّم الخدمات من خلال الفروع التالية:

محافظة القاهرة:

• مدينتي – أوبن إير مول

https://maps.app.goo.gl/vs9juS5DYop8p75H6

• المعادي – شارع اللاسلكي

https://maps.app.goo.gl/ATomunMnmRukyA8R9

محافظة الجيزة:

• المهندسين – بجوار نادي الزمالك

https://maps.app.goo.gl/FCfNyhXKzbEdc1PT6

محافظة الإسكندرية:

• سان ستيفانو مول – الرمل

https://maps.app.goo.gl/X4AhwjPZu5Gut2iz6?g_st=aw

• الإبراهيمية – طريق الحرية

https://maps.app.goo.gl/Lf239jS2yyth17Wq8

وتشمل الخدمات:

• قيد دعاوى الأسرة وإعلامات الوراثة

• استخراج الصور والشهادات من قضايا الأسرة

• استخراج وثائق الحالة الشخصية والتصديق عليها

وتؤكد النيابة العامة أن المشروع يمثل خطوة متقدمة نحو تخفيف التكدس، وتسريع الإجراءات، وتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات بما يحقق رضا المواطنين