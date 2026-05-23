رئيس الوزراء يفتتح ويتفقد عددًا من المشروعات بالجيزة اليوم

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت، ويتفقد عددا من المشروعات بمحافظة الجيزة يرافقه عدد من الوزراء ويستقبله محافظ الجيزة الدكتور أحمد الأنصاري ومسؤولو محافظة الجيزة ويقدم شرحا تفصيليا عن المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة خاصة التعليمية ومشروعات الطرق.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، استعدت محافظة الجيزة لجولة رئيس الوزراء من تفقد ومتابعة المشروعات، والعمل على تلافي أي قصور، وشن حملات نظافة في كافة الشوارع.

جولة رئيس الوزراء تأتي في إطار الجولات الأسبوعية بالمحافظات لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، ودفع عجلة العمل بالقطاعات الخدمية والحيوية التي تمس حياة المواطنين.