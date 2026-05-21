رئيس الوزراء يتفقد الحي الدبلوماسي بالعاصمة الجديدة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم خلال جولته بعدد من مشروعات العاصمة الجديدة، مشروع الحي الدبلوماسي، ورافقه خلالها المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وكل من اللواء أركان حرب أشرف الحسيني، واللواء أركان حرب محمد سعد زغلول، مساعدي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وبدأ رئيس الوزراء جولته بالحي الدبلوماسي بتفقد نموذج لأحد مقار السفارات التي يتم تنفيذها ضمن مشروع منطقة السفارات بالحي؛ حيث تعرف على تقسيمات نموذج المقر ومكوناته وتجهيزاته، والتي تتضمن الجزء الإداري، والمقرر أن يضم مكتب السفير، ومكاتب للعمل، وقاعات اجتماعات، إلى جانب مقر السكن، وجزء خاص بالخدمات العامة، ومنها غرفة أرشيف، وتراس مُطل على الحي، وصالونات متنوعة، وبهو المدخل الرئيسي.

وخلال التفقد، استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح من مسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حول المخطط العام لمشروع منطقة السفارات بالحي الدبلوماسي، مع استعراض مُعدلات سير العمل والتنفيذ.

وأشار مسئولو الهيئة، خلال الشرح، إلى أن المشروع يشهد تنفيذ عدة نماذج لمقار السفارات، بينها عدد 25 سفارة وفق نموذج (ب) الخاص بالمقر الذي يتم تفقده اليوم، وهو بمساحة 1800م2 ويتكون من دور أرضي وطابق علوي، بالإضافة إلى تنفيذ ٢٥ سفارة أخرى بنموذج (أ) بمساحة 1350م٢، وكذا ١٣٠ سفارة بنموذج (ج) بمساحة ٤٢٢٥م٢، وأيضاً ٤٤ سفارة بنموذج (د) بمساحة ٨٤٥٠م٢، بما يعمل على توفير المتطلبات اللازمة لمختلف السفارات.

وخلال جولته بمشروع الحي الدبلوماسي، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من نقطة مشاهدة مركزية وسط الحي الدبلوماسي، معدلات سير العمل بمكونات المشروع ونسب الإنجاز، وذلك من خلال شرح مسئولي الهيئة، حيث تمت الإشارة إلى أن الحي الدبلوماسي يشهد تنفيذ 48 عمارة بمنطقة العمارات بإجمالي 1120 وحدة سكنية على مساحة 72 فداناً، كما تشهد منطقة الفيلات بالحي تنفيذ 212 فيلا، تشمل عدد (54) فيلا منفصلة نموذج (أ) بمساحة (550) م2، وعدد (64) فيلا متصلة نموذج (ج) بمساحة (300) م، وعدد (94) فيلا شبه متصلة نموذج (ب) بمساحة (400) م2.

كما يشهد الحي الدبلوماسي تنفيذ فندق (5 نجوم) على مساحة 15 فداناً، يتكون من بدروم وأرضي و7 أدوار متكررة، ويضم عدد (286) غرفة فندقية، ونحو (234) شقة فندقية.

كما تمت الإشارة إلى أن الحي الدبلوماسي يضم المدرسة الدولية، بعدد 70 فصلاً، على مساحة 10 أفدنة، وتضم عدد 2 مبنى تعليمي ابتدائي، ومبنى تعليمي إعدادي، ومبنى تعليم ثانوي، ومبنى رياض الأطفال إلى جانب مبنى إداري، ومبنى الأنشطة الرياضية، وملاعب رياضية بمساحة (4250) م2. كما يشهد الحي تنفيذ مسجد وكنيسة بسعة 1000 مصلٍ لكل منهما.

كما عرض مسئولو الهيئة الهندسية موقف تنفيذ مقر المنظمات الدولية بالحي الدبلوماسي، بإجمالي مساحة (115 ألف) م2، ويتكون من المبنى الرئيسي، والمكاتب الإدارية، وقاعات اجتماعات، والمكتبة وقاعات التدريب، وخدمات متنوعة، كما عرضوا موقف تنفيذ النادي الاجتماعي والرياضي بمساحة (25) فدانا، ويتكون من مبنى اجتماعي، ومبني الأنشطة، ومبنى صالة رياضية "للجيم"، ومبني خدمات الملاعب، وملاعب اليد والتنس، وملاعب كرة القدم، وحمام سباحة رئيسي وآخر للأطفال، وبحيرات ونافورة ومناطق خضراء.

وأكد المهندس/ خالد عباس أن الحي الدبلوماسي تتوافر به مختلف الخدمات للدبلوماسيين وأسرهم، وهناك عدد من الدول حجزت بالفعل أماكن لها، وجار التفاوض مع عدد آخر.