بصاروخ أرض جو .. حزب الله يتصدى لمسيّرة إسرائيليّة من نوع هيرون 1

أعلن حزب الله اللبناني عن تصدي عناصره عند السّاعة 00:00 من صباح اليوم السّبت لمسيّرة إسرائيليّة معادية من نوع "هيرون 1" في أجواء منطقة البقاع بصاروخ أرض جو حيث أجبروها على المغادرة.

ووفق البيان الصادر عن حزب الله ؛ فإن ذلك يأتي دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار واستباحته الأجواء اللبنانيّة.

وأشارت تقارير إعلامية منذ قليل إلى أن قوات الاحتلال نفذت غارة إستهدفت بها مبنى هدد الاحتلال بقصفه في وقت سابق قرب مستشفى حيرام في صور.

كماشن جيش الاحتلال غارة ثانية تستهدف محيط مستشفى حيرام في صور.

ونُفذ عدوان إسرائيلي بغارة على بلدة دير قانون النهر.

وإستهدف جيش الاحتلال بغارة يستهدف منزل في بلدة الرفيد في البقاع الغربي.