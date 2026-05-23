جوارديولا: الرحيل عن تدريب مانشستر سيتي يشبه حضوري فى جنازتي

تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن تفاصيل قراره بالرحيل عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي، مؤكدًا أن السنوات الطويلة في عالم التدريب جعلته يشعر بالحاجة إلى التوقف والحصول على قسط من الراحة، بعد رحلة حافلة بالنجاحات والضغوط.

وأوضح جوارديولا، خلال تصريحات صحفية، أنه استغرق أكثر من ساعتين ونصف في كتابة خطاب الوداع، مشيرًا إلى أن مغادرة نادٍ بحجم مانشستر سيتي كانت لحظة صعبة للغاية بالنسبة له، وشبه الأمر بحضور جنازته الخاصة بينما يتحدث الجميع عنه وعن مسيرته.

وتطرق المدرب الإسباني إلى بداياته مع الفريق، مؤكدًا أن موسمه الأول كان مليئًا بالتحديات، حيث احتاج وقتًا للتأقلم مع الدوري الإنجليزي وطبيعة الحياة في إنجلترا، إضافة إلى بناء الفريق بالطريقة التي تناسب أفكاره الفنية.

واعترف جوارديولا بأنه يشعر بالندم تجاه قرار استبعاد الحارس جو هارت في بداية رحلته مع النادي، مؤكدًا أنه لم يمنحه الفرصة الكافية لإثبات قدراته. وأضاف أنه كان مقتنعًا تمامًا وقتها بأن اللاعب لا يناسب أسلوب اللعب الذي يريده، لكنه مع مرور الوقت أدرك أنه كان أكثر عنادًا في اتخاذ القرار.

الأسرة والحياة بعيدًا عن كرة القدم

وأكد جوارديولا أن ضغوط التدريب تجعلك غائبًا عن تفاصيل الحياة العائلية، موضحًا أن المدرب يعيش طوال الوقت تحت ضغط العمل والمباريات، وهو ما جعله يشعر بأنه بحاجة إلى التوقف من أجل استعادة حياته الطبيعية.

وأشار إلى رغبته في قضاء وقت أكبر مع والده وأطفاله، إلى جانب السفر ومتابعة المباريات الكبرى حول العالم كمشجع فقط، مؤكدًا أن كرة القدم ستظل جزءًا أساسيًا من حياته، لكنه يريد في المرحلة المقبلة أن يعيش تجربة مختلفة بعيدًا عن الضغوط اليومية للتدريب