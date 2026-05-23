مكافآت ضخمة تنتظر الأندية المصرية بعد مشاركة لاعبي المنتخب في كأس العالم 2026

تترقب الأندية المصرية عوائد مالية كبيرة من مشاركة لاعبيها مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، وذلك وفقًا لنظام التعويضات المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم، والذي يمنح الأندية مقابل تواجد لاعبيها ضمن قائمة المنتخبات المشاركة في المونديال.

ويحصل كل نادٍ على مبلغ يقدر بـ250 ألف دولار عن كل لاعب يشارك مع منتخب مصر خلال دور المجموعات، وهو ما يمنح عدة أندية مصرية فرصة لتحقيق مكاسب مالية مهمة قد تُساهم في دعم ميزانياتها والاستعداد للموسم الجديد.

الأهلي يتصدر القائمة بمكاسب تصل إلى مليوني دولار

جاء النادي الأهلي في صدارة الأندية المصرية الأكثر استفادة من مشاركة لاعبيه مع منتخب مصر، حيث يُنتظر أن يحصل على نحو مليوني دولار، في ظل العدد الكبير من لاعبيه المتواجدين ضمن صفوف المنتخب الوطني.

ويعكس هذا الرقم استمرار اعتماد المنتخب على العناصر الأساسية القادمة من الأهلي، خاصة بعد المستويات القوية التي قدمها الفريق خلال السنوات الأخيرة على المستويين المحلي والقاري.

الزمالك وبيراميدز في المركز الثاني

ويأتي نادي الزمالك في المرتبة الثانية بقيمة مالية تصل إلى 750 ألف دولار، وهي نفس القيمة التي سيحصل عليها نادي بيراميدز، بعد تواجد عدد من لاعبي الفريقين ضمن قائمة المنتخب المشاركة في كأس العالم.

ويمثل هذا الدعم المالي دفعة قوية للناديين، سواء على مستوى تدعيم الصفقات أو توفير الاستقرار المالي خلال المرحلة المقبلة.

زد وإنبي ضمن المستفيدين من مكافآت الفيفا

كما يدخل ناديا زد وإنبي ضمن قائمة الأندية المستفيدة من مكافآت مشاركة اللاعبين في المونديال، حيث سيحصل زد على 500 ألف دولار، بينما ينال إنبي 250 ألف دولار.

وتؤكد هذه العوائد أهمية تطوير قطاع الناشئين والاستثمار في اللاعبين المحليين، خاصة مع تزايد فرص الاحتراف والظهور الدولي عبر منتخب مصر

