معتمد جمال: حققت حلمي مع الزمالك رغم كل الأزمات والإصابات

كشف معتمد جمال عن كواليس الفترة التي تولى خلالها القيادة الفنية لنادي الزمالك، مؤكدًا أن التتويج بلقب الدوري كان بمثابة تحقيق حلم شخصي انتظره لسنوات طويلة، سواء قبل توليه المهمة أو بعدها.

وقال معتمد جمال، خلال ظهوره في برنامج “الكورة مع فايق”، إن شعوره بعد حسم لقب الدوري كان مزيجًا من الراحة والاطمئنان بعد فترة صعبة عاشها الفريق، مشيرًا إلى أنه دخل المهمة في ظروف معقدة للغاية وكان يعلم مسبقًا حجم التحديات الموجودة داخل النادي.

وأوضح أن الفريق عانى من أزمات عديدة طوال الموسم، أبرزها كثرة الإصابات التي ضربت القائمة ووصلت إلى نحو 14 لاعبًا، إلى جانب رحيل بعض العناصر الأساسية وفسخ عقود عدد من اللاعبين، وهو ما تسبب في نقص واضح داخل الفريق وصعّب عملية التدوير بين المباريات

وأضاف أن رحيل لاعبين مثل دونجا وناصر ماهر لم يكن قرارًا سهلًا، لكنه جاء بسبب ظروف وأزمات لم يكن هناك مفر منها، رغم تأثير ذلك على قوة الفريق.

كما أشاد بالدور الكبير الذي لعبه جون إدوارد، مؤكدًا أنه كان يتحمل الكثير من الأعباء المالية داخل النادي، حتى إنه كان يتكفل أحيانًا بمصاريف علاج بعض اللاعبين أو تجهيزاتهم الخاصة.

ووجه معتمد جمال الشكر أيضًا إلى ممدوح عباس، مشيرًا إلى دعمه القوي للفريق خلال تلك الفترة الصعبة.

وأكد أن الجهاز الفني كان يدرك جيدًا معاناة اللاعبين بدنيًا في نهاية الموسم، بسبب ضغط المباريات وقلة العناصر المتاحة، حيث لم يكن هناك سوى 14 لاعبًا يعتمد عليهم بشكل مستمر دون إمكانية حقيقية للتدوير.

وتحدث عن مباراة سموحة، موضحًا أنه خاطر بإشراك اللاعب خوان بيزيرا رغم معاناته من الإجهاد والإصابة، بسبب الحاجة لتسجيل هدف يحافظ على فرص الفريق في التتويج بالدوري، قبل أن يقرر استبداله خوفًا من تفاقم إصابته.

كما أشار إلى مواجهة اتحاد العاصمة، مؤكدًا أن الفريق بدأ المباراة بشكل قوي ونجح في التسجيل مبكرًا، لكن حالة الإرهاق والخوف من فقدان النتيجة أثرت على أداء اللاعبين، رغم مطالباته المستمرة لهم بالتقدم والضغط الهجومي.

وأكد معتمد جمال أن هناك الكثير من الأشخاص يتحدثون عن كرة القدم دون معرفة حقيقية بالتفاصيل الفنية، مشيرًا إلى أن الانتقادات التي كانت توجّه إلى عبد الله السعيد كانت تزعجه بشدة، موضحًا أن اللاعب كان الأكثر جريًا داخل الملعب وفقًا للأرقام والإحصائيات، وأن أداء الفريق كان يتأثر بشكل واضح عند خروجه.

وأضاف أن البعض كان يتهمه بإشراك عبدالله السعيد بدافع المجاملة، وهو أمر وصفه بالظالم، مؤكدًا أن اختياراته كانت تعتمد على الجوانب الفنية فقط.

وكشف عن تفاصيل حديثه مع اللاعبين بين شوطي مباراة بيراميدز الثانية، حيث طلب منهم إفساد نسق اللعب وعدم الاندفاع هجوميًا، بعدما لاحظ أن المنافس لا يضغط بشكل قوي، مؤكدًا أن ظروف المنافسة على لقب الدوري كانت تفرض هذا الأسلوب التكتيكي.

وأشار إلى أنه لا يبحث دائمًا عن تقديم كرة جميلة لإرضاء الجماهير، بل كان تركيزه الأساسي على تحقيق النتيجة المناسبة وفقًا لظروف كل مباراة.

كما تحدث عن اللاعب شيكو بانزا، واصفًا إياه بأنه لاعب كبير لكنه شديد الحساسية فيما يتعلق بالمشاركة الأساسية، حيث كان يغضب في حال عدم بدء المباريات، معتقدًا أن ذلك يعني عدم ثقة الجهاز الفني فيه.

وأوضح أن بانزا كان يتأثر نفسيًا بشكل واضح، مستشهدًا بمباراة الأهلي التي بدا خلالها اللاعب غاضبًا بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء، وهو ما انعكس على أدائه داخل الملعب.

وأكد معتمد جمال أن خسارة المباريات الكبرى كانت تؤلمه بشدة، خاصة أمام جماهير الزمالك، مشيرًا إلى أنه بعد خسارة الكونفيدرالية دخل في حالة حزن كبيرة وبكى بمفرده بعيدًا عن الجميع بسبب شعوره بالمسؤولية تجاه الجماهير.

وعن مواجهة الأهلي، أوضح أن الزمالك كان الأفضل على الورق، خاصة بعد خسارة الأهلي الثقيلة أمام بيراميدز، وهو ما صنع حالة من الثقة لدى اللاعبين والجماهير، لكنه شدد على أن مباريات القمة دائمًا تكون مختلفة ولا تخضع للحسابات التقليدية.

كما كشف كواليس ركلة الجزاء خلال المباراة، موضحًا أنه طلب من أحمد فتوح إبلاغ حسام عبد المجيد بترك تنفيذ الركلة لـ عبدالله السعيد أو عدي الدباغ، بسبب معرفة الحارس مصطفى شوبير بطريقة تسديد حسام بحكم تواجدهما معًا في المنتخب، لكن فتوح أكد له أن حسام كان في حالة تركيز كبيرة وقادر على التسجيل.

واختتم معتمد جمال حديثه بالتأكيد على أنه كان يمنح اللاعبين مساحة للمشاركة في مناقشة طريقة اللعب والخطط الفنية، من أجل الوصول إلى أفضل شكل ممكن للفريق داخل الملعب.