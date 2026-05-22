إبراهيم عبد الجواد: لاعبو الزمالك لم يحصلوا على 50% من مستحقاتهم رغم الفوز بالدوري

أثار الإعلامي إبراهيم عبد الجواد جدلًا واسعًا بعد تصريحاته عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كشف أن لاعبي الزمالك ما زالوا يعانون من أزمة مستحقات مالية رغم التتويج بلقب الدوري.

الزمالك

وأوضح عبد الجواد أن الفريق لم يحصل على نحو 50% من مستحقاته حتى الآن، إلى جانب وجود ما يقرب من 18 إلى 19 مكافأة لم يتم صرفها للاعبين، وهو ما يفتح تساؤلات حول الوضع المالي داخل النادي في الفترة الحالية، رغم الإنجاز الرياضي الذي تحقق.

وأصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة السابعة والأخيرة من المرحلة النهائية للمجموعة الأولى.

إيقاف محمد إبراهيم حسن حسن، لاعب فريق الزمالك، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ لحصوله على الانذار الثالث.

إيقاف صديق أوجولا، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ لحصوله على الانذار الثالث.

إيقاف أحمد عاطف السيد محمد، لاعب فريق بيراميدز ، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ لحصوله على الانذار الثالث.

إيقاف حسام أشرف محمود العجمي، لاعب فريق سموحة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ لحصوله على الانذار الثالث.