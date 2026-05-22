الزمالك يبدأ إجراءات فك القيد.. ومفاوضات لعودة مصطفى محمد استعدادا لدوري الأبطال

كشف الإعلامي إسلام صادق عن تحركات جديدة داخل نادي الزمالك استعدادًا للموسم المقبل، مؤكدًا أن النادي بدأ إجراءات فك القيد تمهيدًا لتدعيم صفوفه بقوة قبل المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أن الزمالك دخل في مفاوضات مع مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر، في محاولة لاستعادته خلال فترة الانتقالات المقبلة، من أجل قيادة هجوم الفريق بالموسم الجديد.

وأشار إلى أن إدارة الزمالك تستهدف بناء فريق قوي قادر على المنافسة على جميع البطولات، وعلى رأسها دوري أبطال أفريقيا، في ظل رغبة النادي في العودة بقوة إلى منصات التتويج القارية.

وكانت قد أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة السابعة والأخيرة من المرحلة النهائية للمجموعة الأولى.

إيقاف محمد إبراهيم حسن حسن، لاعب فريق الزمالك، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك لحصوله على الانذار الثالث.

إيقاف صديق أوجولا، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك لحصوله على الانذار الثالث.

إيقاف أحمد عاطف السيد محمد، لاعب فريق بيراميدز ، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك لحصوله على الانذار الثالث.

إيقاف حسام أشرف محمود العجمي، لاعب فريق سموحة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك لحصوله على الانذار الثالث.