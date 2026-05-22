أليسون بيكر: محمد صلاح أحد أعظم أساطير ليفربول وإرثه سيبقى للأجيال

وجّه البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي، رسالة ثناء وتقدير مؤثرة لزميله في الفريق النجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أنه أحد أبرز الأساطير في تاريخ النادي.

مكانة تاريخية داخل أنفيلد

وقال أليسون في تصريحات صحفية: "أعتقد أنه أحد أهم اللاعبين في تاريخ هذا النادي، وهو في القمة مع العديد من اللاعبين الذين صنعوا تاريخ ليفربول".

سر النجاح.. العمل والالتزام

وأشار الحارس البرازيلي إلى أن نجاحات محمد صلاح لم تأتِ من الموهبة فقط، بل من عمل شاق ومجهود مستمر، سواء داخل الملعب أو في التدريبات وصالة الألعاب الرياضية.

وأضاف: "هو شخص يعمل بجد كبير، لا يعتمد فقط على موهبته، بل يطوّر قدراته باستمرار".

شخصية قيادية داخل الفريق

وتحدث أليسون عن الجانب الشخصي لصلاح، مؤكدًا أنه يتمتع بالالتزام والرغبة الدائمة في تحقيق الإنجازات لنفسه وللفريق، وهو ما جعله عنصرًا مؤثرًا داخل غرفة الملابس.

إرث ممتد في ليفربول

واختتم حارس ليفربول تصريحاته بالتأكيد على أن محمد صلاح سيترك إرثًا مهمًا من حيث المعايير الاحترافية داخل النادي، ليصبح قدوة للأجيال القادمة.

مسيرة استثنائية

تأتي هذه الإشادة في ظل المسيرة المميزة للنجم المصري مع ليفربول، حيث ساهم في التتويج بالعديد من البطولات، ونجح في تحطيم أرقام قياسية بارزة في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.