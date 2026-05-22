الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

نيمار الجديد على رادار ليفربول.. هل يجد الريدز وريث مثالي لـ محمد صلاح؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أمينة الدسوقي

يواصل نادي ليفربول تحركاته الهادئة والمدروسة في سوق الانتقالات، واضعا نصب عينيه استقطاب أبرز المواهب الشابة قبل دخول كبار أوروبا في سباق التعاقد معها، ضمن سياسة طويلة الأمد تهدف إلى بناء جيل هجومي جديد قادر على الحفاظ على تنافسية الفريق في السنوات المقبلة.

وفي هذا الإطار، برز اسم النرويجي الشاب أنطونيو نوسا، جناح نادي كلوب بروج RB Leipzig، كأحد أبرز الأهداف المطروحة على طاولة إدارة “الريدز” خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نوسا موهبة أوروبية تخطف أنظار ليفربول

بحسب تقرير نشرته صحيفة “ذا أثليتيك”، فإن ليفربول يرى في نوسا مشروع نجم هجومي استثنائي، يمتلك من المهارة والجرأة ما يؤهله ليكون أحد أبرز الأجنحة الصاعدين في القارة الأوروبية خلال السنوات المقبلة.

ورغم أن أرقامه هذا الموسم قد لا تبدو استثنائية، بعدما سجل 5 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة في 34 مباراة، فإن كشافي الأندية الكبرى لم يعودوا يعتمدون فقط على لغة الأرقام، بل على التأثير الفني والقدرة على صناعة الفارق داخل الملعب.

لماذا يلقب بـ”نيمار الجديد”؟

يتميز اللاعب النرويجي بأسلوب لعب ممتع يعتمد على السرعة والمراوغة واللمسات الفنية السلسة، وهو ما دفع بعض المحللين لتشبيهه بالنجم البرازيلي نيمار.

ويملك نوسا قدرة لافتة على كسر الخطوط الدفاعية وخلق المساحات، إضافة إلى تحركاته الذكية التي تربك المدافعين وتجبرهم على التراجع، فضلا عن مرونته التكتيكية التي تسمح له باللعب في مختلف المراكز الهجومية سواء على الأطراف أو في العمق.

كما أظهرت تقارير تحليل الأداء تقاربا كبيرا بين أرقامه في المراوغات الناجحة ومحاولات الاختراق مع نجم Michael Olise، ما يعكس حجم الإعجاب الذي يحظى به داخل دوائر التحليل الفني في ليفربول.

هل يكون نوسا خليفة محمد صلاح؟

الاهتمام بضم نوسا يأتي في وقت تتزايد فيه التكهنات حول مستقبل الفرعون المصري محمد صلاح، رغم استمرار أهميته الكبيرة داخل مشروع ليفربول الفني.

وتسعى إدارة النادي الإنجليزي إلى تجهيز بدائل هجومية قادرة على قيادة الفريق مستقبلا، خاصة مع اقتراب صلاح من المراحل الأخيرة في مسيرته داخل الدوري الإنجليزي الممتاز.

عروض جديدة لمحمد صلاح تشعل الميركاتو

وفي المقابل، لا يزال محمد صلاح يحظى باهتمام واسع من أندية كبرى خارج إنجلترا، وسط تقارير تتحدث عن عروض مالية ضخمة تلقاها مؤخرا، أبرزها من أندية الدوري السعودي، التي تسعى لإقناع النجم المصري بخوض تجربة جديدة في الشرق الأوسط.

كما ارتبط اسم صلاح باهتمام أندية أوروبية تتابع موقفه مع ليفربول عن كثب، مستغلة حالة الغموض المحيطة بمستقبله، خاصة مع الحديث المتكرر عن إمكانية إعادة هيكلة المشروع الفني للفريق خلال المرحلة المقبلة.

ورغم ذلك، يتمسك ليفربول باستمرار نجمه الأول، نظرا لقيمته الفنية والتسويقية الكبيرة، إضافة إلى تأثيره الحاسم داخل الملعب، حيث لا يزال أحد أهم الركائز الهجومية في كرة القدم الأوروبية.

ليفربول يراهن على المستقبل

تحركات ليفربول الحالية تعكس بوضوح رغبة النادي في الجمع بين الخبرة والموهبة، عبر الحفاظ على نجومه الكبار، وفي الوقت ذاته الاستثمار في أسماء شابة تمتلك مقومات النجومية.

وقد يكون أنطونيو نوسا واحدا من أبرز تلك الرهانات المستقبلية، خاصة إذا نجح النادي الإنجليزي في حسم الصفقة مبكرا قبل اشتعال المنافسة الأوروبية على اللاعب النرويجي الواعد.

