الشرقية: صرف 32 مليون جنيه ضمن منحتين للعمالة غير المنتظمة

أعلن المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية عن بدء صرف المنحتين الدورية والاستثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل، اعتباراً من أمس والمستمرة لمدة شهراً كاملاً من خلال مكاتب البريد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية باستخدام بطاقة الرقم القومي يستفيد منها (١٠ آلاف و٧٨٦ عامل) بواقع ٣٠٠٠ جنيهاً لكل عامل بإجمالي ٣٢مليون و٣٥٨ ألف جنيهاً.

كلف المحافظ أحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل، بضرورة تيسير كافة إجراءات صرف المنحتين، وتذليل أي معوقات قد تواجه المستحقين، مع تكثيف حملات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمختلف مواقع العمل والمشروعات على مستوى المحافظة وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

من جانبه أوضح وكيل وزارة العمل أن المبلغ المقرر صرفه يتضمن كلاً من المنحة الدورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام٢٠٢٦، وكذلك المنحة الاستثنائية التي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال الماضية، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، والتي تضمنت صرف ٣ منح استثنائية متتالية للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب مجانية استخراج شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة المهنة، دعمًا لهذه الفئة وتيسيرًا لدمجها في سوق العمل الرسمي.

أكد محافظ الشرقية أن صرف المنحتين معًا يعكس حرص الدولة على تقديم دعم مباشر وحقيقي للمواطنين الأكثر احتياجًا، خاصة خلال المناسبات والأعياد ، مشيراً إلى أن الدولة مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم المختلفة للعمالة غير المنتظمة، سواء من خلال توفير فرص العمل أو تقديم المنح المالية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة، ويعزز من مظلة الحماية الاجتماعية قائلاً: عمال مصر هم الركيزة الأساسية في بناء الوطن وتحقيق التنمية الشاملة، فهم قوة فاعلة ومهمة من قوة العمل والإنتاج داخل المجتمع.